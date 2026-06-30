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నాలుక కోస్తానన్న జడ శ్రావణ కుమార్.. పవన్కు ఫిర్యాదు చేస్తానన్న ఆర్ఆర్ఆర్
ఏలూరులో జరిగిన దళిత క్రైస్తవ సమర శంఖారావం సభలో మాజీ మేజిస్ట్రేట్ జడ శ్రవణ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రఘరామ కృష్ణంరాజు స్పందించారు. తనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడమే కాకుండా నాలుక కోసి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు కానుకగా పంపిస్తానన్న జై భీమ్ భారత్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జడ శ్రావణ కుమార్ పవన్ హోంమంత్రి అయ్యాకే ఫిర్యాదు చేస్తానని ఉప సభాపతి కనుమూరు రఘురామకృష్ణరాజు పేర్కొన్నారు.
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పెదఅమిరంలోని కార్యాలయంలో సోమవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఏలూరులో జరిగిన సభలో శ్రావణ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన స్పందిస్తూ.. ఒక వర్గంపై సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన సూచనలు, రాజ్యాంగంలో ఉన్న అంశాలను ప్రస్తావించినందుకు నాలుక కోస్తాం, సమాధి కడతాం అనడం క్రిమినల్ చర్యేనని.. హత్యకు ప్రేరేపించడమేనన్నారు.
ఆకివీడులో రామాలయ పునర్నిర్మాణ ఘటనలో జనసేన నాయకులను మేకులున్న చెక్కతో కొట్టారని, దానిపై మాట్లాడితే.. వక్రీకరించి మతపరంగా ముడిపెట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాను మతపరంగా ఎప్పుడూ ఎవర్నీ హేళన
చేయలేదన్నారు.
ఇటీవల ఓ సమావేశంలో హోంమంత్రి కాకపోవడం వల్లే నేరస్థులు ఇష్టానుసారం వ్యవహరిస్తున్నారని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారని, అందుకే ఆయన హోంమంత్రి అయ్యాకే దీనిపై ఫిర్యాదు చేస్తానని స్పష్టం చేశారు.
రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలను కూటమి ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. శ్రావణ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలను సుమోటోగా తీసుకోకపోయినా, తనపై ఉన్న అభిమానంతో ఎవరో ఒకరు ఫిర్యాదు చేస్తారని అన్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.
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జీ5 స్ట్రీమింగ్ లో ఆసక్తిని పెంచుతోన్న వీరభద్రుని రహస్యం
వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.
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ఇస్మార్ట్ శంకర్..లో నాకు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దాని వల్ల భుజానికి గాయం అయింది. ఆ కారణంగా దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు బ్రేక్ తీసుకున్నాను. ఫిజికల్గా, మెంటల్గా పూర్తిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడే సినిమాలు చేయాలి. స్క్రీన్పై ఎనర్జీతో కనిపించినప్పుడే పాత్రకు న్యాయం చేయగలనని భావిస్తాను. అందుకే పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే మళ్లీ నటించడం ప్రారంభించాను అని హీరోయిన్ నభా నటేష్ తెలిపారు.