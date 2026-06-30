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  4. I Would File a Complaint if Pawan Kalyan Were Home Minister: Raghurama Krishnam Raju
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (10:25 IST)

నాలుక కోస్తానన్న జడ శ్రావణ కుమార్.. పవన్‌కు ఫిర్యాదు చేస్తానన్న ఆర్ఆర్ఆర్

RRR_Pawan
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (10:20 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (10:25 IST)
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RRR_Pawan
ఏలూరులో జరిగిన దళిత క్రైస్తవ సమర శంఖారావం సభలో మాజీ మేజిస్ట్రేట్ జడ శ్రవణ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రఘరామ కృష్ణంరాజు స్పందించారు. తనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడమే కాకుండా నాలుక కోసి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌కు కానుకగా పంపిస్తానన్న జై భీమ్ భారత్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జడ శ్రావణ కుమార్ పవన్ హోంమంత్రి అయ్యాకే ఫిర్యాదు చేస్తానని ఉప సభాపతి కనుమూరు రఘురామకృష్ణరాజు పేర్కొన్నారు. 
 
పెదఅమిరంలోని కార్యాలయంలో సోమవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఏలూరులో జరిగిన సభలో శ్రావణ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన స్పందిస్తూ.. ఒక వర్గంపై సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన సూచనలు, రాజ్యాంగంలో ఉన్న అంశాలను ప్రస్తావించినందుకు నాలుక కోస్తాం, సమాధి కడతాం అనడం క్రిమినల్ చర్యేనని.. హత్యకు ప్రేరేపించడమేనన్నారు.
 
 
ఆకివీడులో రామాలయ పునర్నిర్మాణ ఘటనలో జనసేన నాయకులను మేకులున్న చెక్కతో కొట్టారని, దానిపై మాట్లాడితే.. వక్రీకరించి మతపరంగా ముడిపెట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాను మతపరంగా ఎప్పుడూ ఎవర్నీ హేళన
చేయలేదన్నారు. 
 
ఇటీవల ఓ సమావేశంలో హోంమంత్రి కాకపోవడం వల్లే నేరస్థులు ఇష్టానుసారం వ్యవహరిస్తున్నారని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారని, అందుకే ఆయన హోంమంత్రి అయ్యాకే దీనిపై ఫిర్యాదు చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. 
 
రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలను కూటమి ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. శ్రావణ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలను సుమోటోగా తీసుకోకపోయినా, తనపై ఉన్న అభిమానంతో ఎవరో ఒకరు ఫిర్యాదు చేస్తారని అన్నారు. 
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