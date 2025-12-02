సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కుమార్తె పెళ్లైన కొన్ని నెలలకే ఆత్మహత్య.. ఏమైంది?
సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి చిన్నరామ్ముడు కుమార్తె వివాహం జరిగిన కొన్ని నెలలకే ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మాధురి సాహితిబాయి (27) ఆదివారం రాత్రి తాడేపల్లిలోని తన నివాసంలో తన గదిలోని బాత్రూంలో ఉరివేసుకుని కనిపించింది.
ప్రేమ వ్యవహారం తర్వాత నంద్యాల జిల్లా బేతంచెర్ల మండలం బుగ్గనపల్లి తాండాకు చెందిన రాజేష్ నాయుడును మాధురి 2025 మార్చిలో వివాహం చేసుకుంది. తన భర్త తనను వేధిస్తున్నాడని మాధురి తన తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడంతో కులాంతర వివాహం మూడు నెలల్లోనే విషాదకరంగా మారిందని తెలుస్తోంది.
స్థానిక పోలీసుల సహాయంతో, ఆమెను రెండు నెలల క్రితం తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి తిరిగి తీసుకువచ్చారు. అప్పటి నుండి అక్కడే ఉంటున్నారు. ఆమె తల్లి లక్ష్మీబాయి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు మృతదేహాన్ని మంగళగిరి ఎయిమ్స్కు తరలించి పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
చిన్నరాముడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, రాజేష్ ఉద్యోగం చేస్తానని చెప్పి తమ కుమార్తెను మోసం చేశాడని, మహానందిలో రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోవాలని పట్టుబట్టాడని అన్నారు. తరువాత రాజేష్ తనను వేధింపులకు గురిచేశాడని, అదనపు కట్నం డిమాండ్ చేశాడని, బెదిరించాడని ఆయన ఆరోపించారు.
వివాహం స్థిరపడుతుందని ఆశించినప్పటికీ, తన భర్త ప్రేమ నిజమైనది కాదని నమ్మి మాధురి బాధపడుతూనే ఉంది. ఆమె తండ్రి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, ఆమె ఇంత తీవ్రమైన చర్య తీసుకుంటుందని తాము ఎప్పుడూ ఊహించలేదని అన్నారు.