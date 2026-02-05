ఏపీలో అరాచక పాలన నడుస్తోంది.. లడ్డూ కల్తీ కేసులో బాబు వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్నారు..

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన కొనసాగితే, పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా అదే స్థాయిలో ప్రతిఘటించి తగిన గుణపాఠం చెబుతారని అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం అరాచక పాలనను చూస్తున్నాం. ఇక్కడ శాంతిభద్రతలు లేవు. చంద్రబాబు నాయుడు తన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వాన్ని, అధికార యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొందని.. జగన్ అన్నారు.
గుంటూరులో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన అనంతరం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు.
తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ కేసులో తన బండారం బయటపడటంతో చంద్రబాబు నాయుడు వాస్తవాలను వక్రీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. కేంద్ర ప్రయోగశాలలు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో, సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మంగళవారం జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఈ విషయంపై విచారణకు మరో కమిటీని నియమించి తమ ప్రతిష్టను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన అన్నారు.
సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో ఉన్న సీబీఐ సిట్ ఛార్జిషీట్లో లడ్డూలో జంతువుల కొవ్వు వాడినట్లు ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదని ఆయన ఎత్తి చూపారు. ఆ కాలంలోని టీటీడీ ఛైర్మన్లలో గానీ, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులలో గానీ ఎవరినీ ఛార్జిషీట్లో చేర్చలేదని ఆయన అన్నారు.
చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పంపిన నెయ్యి నమూనాలలో జంతువుల కొవ్వు లేదని సీబీఐ సిట్ ఛార్జిషీట్తో పాటు జతచేసిన ఎన్డిడిబి, ఎన్డిఆర్ఐ నివేదికలు స్పష్టంగా పేర్కొన్నాయని జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు.
ఎన్డిడిబి, ఎన్డిఆర్ఐ ప్రయోగశాల నివేదికల ద్వారా చంద్రబాబు పచ్చి అబద్ధాలు బయటపడినప్పటికీ, పశ్చాత్తాపపడటానికి బదులుగా, తప్పుడు ప్రచారాన్ని వ్యాపింపజేసి, పోలీసుల ముందే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెచ్చగొట్టే పోస్టర్లు పెట్టి రాజకీయ ప్రత్యర్థులను అప్రతిష్టపాలు చేస్తూ ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత అన్నారు.
ప్రయోగశాల నివేదికల నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి పన్నిన కుట్ర ఇది అని ఆయన అభివర్ణించారు. అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్, విడదల రజని, కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి, బోళ్ల బ్రహ్మనాయుడు వంటి నాయకులు ఈ అధికార దుర్వినియోగాన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు, వారిపై కేసులు బనాయించారని, టిడిపి గూండాలు అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్ ఇళ్లపై ప్రాణాంతక ఆయుధాలతో దాడి చేశారని ఆయన అన్నారు.
అంబటి రాంబాబు టీడీపీ గూండాల దౌర్జన్యానికి గురయ్యారని, ఆయనపై తప్పుడు కేసులు బనాయించారని, ఇది రాష్ట్రంలో అటవీ పాలన నిరాటంకంగా కొనసాగుతోందని నిరూపిస్తోందని అన్నారు.