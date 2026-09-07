మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో లేకుంటే.. మీరు అవుట్డేటెడ్.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు చాలా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అన్ని సర్వేలూ కూటమికి అనుకూలంగానే ఉన్నాయని బాబు టీడీపీ నాయకులతో అన్నారు. ఐక్యంగా ఉండాలని, అంతర్గత వివాదాలన్నింటినీ తమలోనే ఉంచుకోవాలని బాబు చెప్పారు. అటువంటి సమస్యలను రహస్యంగా, సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని, మీడియా లేదా బహిరంగంగా వాటి గురించి రాద్ధాంతం చేయవద్దని హెచ్చరించారు.
అమరావతిలో జరిగిన టీడీపీ నాయకత్వ సదస్సులో మాట్లాడుతూ, పార్టీ నాయకులకు, ఎన్నికైన ప్రతినిధులకు సూచనలు ఇచ్చారు. కూటమిలో ఐక్యత చాలా కీలకమని, నాయకులు అనవసర వివాదాలు సృష్టించవద్దని, అంతర్గత సమస్యలను బహిరంగంగా తీసుకురావద్దని ఆయన సూచించారు.
మీడియాలో వస్తున్న మార్పుల గురించి మాట్లాడుతూ, సోషల్ మీడియా ఒక నిర్ణయాత్మక అంశంగా మారిందని సీఎం బాబు అన్నారు. ఒకప్పుడు ఆల్ ఇండియా రేడియో ఉండేది. ఆ తర్వాత వార్తాపత్రికలు. తదనంతరం, టెలివిజన్ ఛానెళ్లు ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. కానీ ఈ రోజుల్లో అంతా సోషల్ మీడియాదే. గంటల తరబడి వినే ఓపిక ఎవరికీ లేదు. మీరు చెప్పాలనుకున్నది ఏదైనా 50 సెకన్లలోపు చెప్పండి. మీరు ఎంత సీనియర్ అయినా సరే, ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్లను ఉపయోగించకపోతే, మీరు పాతబడిపోయినట్లే.
జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఇలాంటి మార్పే కనిపిస్తోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ యువతతో మమేకమవ్వడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్, షార్ట్ వీడియో ఫార్మాట్లను ఎక్కువగా స్వీకరిస్తున్నారు. ఇటీవల జెన్ జెడ్ (Gen Z) నేతృత్వంలో జరిగిన నిరసనలు, సోషల్ మీడియాలో యువత భాగస్వామ్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, మోదీ వ్యక్తిగతంగా సెల్ఫీ స్టైల్ రీల్స్, కెమెరా వైపు నేరుగా చూస్తూ మాట్లాడే వీడియోలలో కనిపించారు. యువ భారతీయులను ఉద్దేశించి, వారి ఆందోళనలకు స్పందించడానికి ఆయన మరింత సాధారణమైన ధోరణిని ఉపయోగించారు.
ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని, రాష్ట్రానికి అందుబాటులో ఉన్న అనేక అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చంద్రబాబు రాజకీయ నాయకులను కోరారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రభుత్వం ఒక నివేదికను సిద్ధం చేస్తుందని, విశాఖపట్నం ప్రాంతానికి వివిధ రకాల పెట్టుబడులను తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు.
నీటి సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించడం వల్ల రాష్ట్రంలోని అనేక ఇతర సమస్యలను కూడా పరిష్కరించవచ్చని, నాయకులందరూ దానిపై దృష్టి సారించాలని చంద్రబాబు కోరారు.