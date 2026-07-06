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  4. If you demolish one institution, I will build ten : Akbaruddin Owaisi on Fatima Owaisi campus
Written By ఠాగూర్

ఒక్క స్కూల్ కూల్చితే పది పాఠశాలలు నిర్మిస్తా : అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ

akbaruddin
BY: ఠాగూర్
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (08:13 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (08:05 IST)
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ఒక్క పాఠశాల కూల్చితే పది పాఠశాలలు నిర్మిస్తా అని హైదరాబాద్ చాంద్రాయణగుట్ట ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ స్పష్టంచేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ చెరువును ఆక్రమించి ఓవైసీ సోదరులు పాఠశాలను నిర్మించారు. అయితే, హైదరాబాద్ నగరంలోని అక్రమ కట్టడాలపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం మోపి, కూల్చివేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓవైసీ సోదరులకు చెందిన అక్రమ కట్టడాలను కూడా కూల్చివేయాలనే డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. 
 
ఆదివారం పాతబస్తీ బండ్లగూడలోని బారిస్టర్‌ ఫాతిమా ఒవైసీ కేజీ టు పీజీ ఎడ్యుకేషనల్‌ క్యాంపస్‌లో సాలార్‌-ఎ-మిల్లత్‌ ఎడ్యుకేషనల్‌ ట్రస్టు ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్‌ ఓవైసీ పాల్గొని విద్యార్థులకు ఉచితంగా పుస్తకాలు, యూనిఫామ్స్ పంపిణీ చేశారు. 
 
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ముస్లింలలో నిరక్షరాస్యతను దూరం చేసి, వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నాననే కొందరు తనపై కక్ష గట్టారని ఆరోపించారు. భవంతులు కోల్పోయినా విద్యార్థులను చెట్ల కింద కూర్చోబెట్టి చదువు చెప్పిస్తానని భావోద్వేగంతో చెప్పారు. 
 
అనాథలు, నిరుపేదలు, నిస్సహాయ విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య అందిస్తున్న భవంతిని కూల్చాలనుకుంటే కూల్చండి. ఒక్కటి కూల్చితే పది భవంతులు నిరిస్తానని ఆయన ప్రకటించారు. 
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ఠాగూర్

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