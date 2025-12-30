నన్ను క్షమించకపోతే ఈ ఏడాది అంతా అష్టదరిద్రాలతో సర్వనాశనం అవుతారు: యూ ట్యూబర్ అన్వేష్
హీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వివాదం ఇంకా రగులుతూనే వుంది. శివాజీ వర్సెస్ అనసూయలా మారింది. కొంతమంది శివాజీకి మద్దతు పలుకుతుండగా మరికొందరు అనసూయకే మా మద్దతు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వివాదంలోకి ప్రపంచ యాత్రికుడు అన్వేష్ అనే యూట్యూబర్ దూరాడు. మహిళ వస్త్రధారణ గురించి చెబుతూ అసభ్య పదజాలాన్ని వాడాడు. అంతేకాదు, ఈ వ్యవహారంలోకి పురాణకాలంలోని సీతాదేవి, ద్రౌపదిలను తీసుకుని వచ్చాడు.
వివాదం గురించి చెబుతూ పుచ్చకాయ, దోసకాయలు అంటూ అత్యంత దారుణమైన పదజాలాన్ని వాడాడు. దీనితో యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ పైన దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహం వెల్లువెత్తుతోంది. నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్న అన్వేష్ యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ను అన్ ఫాలో చేస్తుండటంతో వెంటనే దారికొచ్చి క్షమాపణలు చెప్పాడు. ఐతే ఇలా చెబుతూనే మరో ఘాటు వ్యాఖ్య చేసాడు.
ఈ విషయంలో నాది తప్పయితే నేను ఈ రాత్రికే రక్తం కక్కుకుని చచ్చిపోతా, అదే తప్పును మీరు క్షమించకపోతే ఈ ఏడాది అంతా అష్టదరిద్రాలు చుట్టుకుని సర్వనాశనం అయిపోతారు అంటూ వ్యాఖ్యానించాడు. దీనితో నెటిజన్ల ఆగ్రహం కోటలు దాటిపోతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాక అనేక చోట్ల అతడు చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేసులు పెడుతున్నారు.