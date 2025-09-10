సిద్ధం సిద్ధం.. అని అప్పుడు అరిచారు.. ఇప్పుడు రప్పా రప్పా అంటే ఊరుకుంటామా?
అనంతపురంలో బుధవారం జరిగిన సూపర్ సిక్స్-సూపర్ హిట్ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వైఎస్ఆర్సీపీని నకిలీ రాజకీయాలకు పాల్పడిందని తీవ్రంగా విమర్శించారు. పార్టీ తన గుర్తింపును కోల్పోతోందని, కార్యాలయాలను మూసివేస్తోందని, సోషల్ మీడియా ఉనికిపై మాత్రమే ఆధారపడుతోందన్నారు.
ఎన్నికలకు ముందు, వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు సిద్ధం, సిద్ధం అని అరిచారు, కానీ ఇప్పుడు వారు ప్రతిపక్ష హోదాను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు దూరంగా ఉన్నవారిని రాజకీయ నాయకులు ఎలా పిలుస్తారని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. ప్రతిపక్ష హోదా తన నిర్ణయం కాదని, ప్రజల నిర్ణయం అని ఆయన అన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ రప్పా రప్పా అని అరిచినప్పటికీ, ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఇక్కడ సీబీఎన్ ఉంది. మీరు ఏదైనా అసహ్యకరమైన పోస్ట్ చేసిన క్షణం, పోలీసులు 10 నిమిషాల్లో చేరుకుంటారు.. అని చంద్రబాబు అన్నారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో, రాయలసీమ ప్రజలు హింసాత్మక రాజకీయాలకు బదులుగా అభివృద్ధికి ఓటు వేశారని చంద్రబాబు గుర్తించారు.
హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్టు ద్వారా కుప్పానికి నీరు తీసుకువచ్చామని, జగన్ ఐదు సంవత్సరాలలో పూర్తి చేయలేని పనిని కానీ తన ప్రభుత్వం 100 రోజుల్లో సాధించిందని ఆయన అన్నారు. రాయలసీమ రాళ్ల సీమగా ఉండదని చంద్రబాబు ప్రకటించారు. దానిని కరువు రహితంగా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మార్గదర్శకత్వంలో తాను, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజల కోసం అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తున్నామని హామీ ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం తన దార్శనికతను వ్యక్తపరుస్తూ, సంతోషకరమైన, సంపన్నమైన, ఆరోగ్యకరమైన సమాజాన్ని కోరుకుంటున్నానని చంద్రబాబు అన్నారు.
పేదల కోసం P4ను ప్రవేశపెట్టడం గురించి ఆయన మాట్లాడారు. తన చివరి శ్వాస వరకు వారికి సేవ చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. తన పాలనను సూపర్హిట్ అని పిలిచారు, మూడు పార్టీల కూటమికి నిరంతర మద్దతుతో ఏపీని నంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా మారుస్తానని హామీ ఇచ్చారు.