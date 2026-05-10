ఏపీ తీరంపై వాతావరణ మార్పులు - రెండు రోజుల్లో అల్పపీడనం
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడటానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతున్నాయి. రాబోయే 48 గంటల్లో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం అమరావతి వాతావరణ విభాగం అధికారులు వెల్లడించారు. మన్నార్ గల్ఫ్, దానిని అనుకుని ఉన్న శ్రీలంక పరిసర ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతోనే ఈ అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం సముద్ర ముట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి స్థిరంగా కొనసాగుతుంది. ఇది మరింత బలబడి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
మరోవైపు, మధ్య, ఎగువస్థాయి పశ్చిమ గాలుల్లో కొనసాగుతున్న ద్రోణి కోస్తాంధ్రపై ప్రభావం చూపుతోంది. సగటు సముద్ర మట్టానికి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ద్రోణిలో ఈశాన్య బీహార్ నుంచి జార్ఖండ్, ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మధ్య భాగాల వరకు విస్తరించి ఉంది. ఈ రెండు వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావంతో రానున్న రోజుల్లో వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసిన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినిమా హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు సి.జోసెఫ్ విజయ్ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. ముగిసిన శాసన సభ ఎన్నికల్లో ఆయన రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేశారు. వాటిలో ఒకటి చెన్నై పెరంబూరు, తిరుచ్చి సెంట్రల్ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి రెండు చోట్లా విజయం సాధించారు.
ఆయన సారథ్యంలోని టీవీకే 108 స్థానాలు గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి, కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలు, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ మద్దతుతో ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేశారు. దీంతో తాను గెలిచిన రెండు స్థానాల్లో ఒక స్థానానికి ఆయన రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ కారణంగా పెరంబూరు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతూ, తిరుచ్చి సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత తర్వాత తమిళనాడులో ఏకకాలంలో రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి గెలిచిన నేతగా విజయ్ నిలిచారు.
ఇదిలావుండగా, కొత్తగా ఎన్నికైన 17 తమిళనాడు అసెంబ్లీ తొలి సమావేశం సోమవారం ఉదయం 9.30 గంటలకు జరుగనుంది. కొత్త ఎమ్మెల్యేలందరూ తమ ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాలతో హాజరుకావాలని అసెంబ్లీ కార్యదర్శి కోరారు. మే 12వ తేదీన స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక నిర్వహించనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. కాగా, అసెంబ్లీ ప్రొటెం స్పీకర్గా కరుప్పయ్య ఎంపికయ్యారు.