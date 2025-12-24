బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (15:59 IST)

ఏపీలో పల్లెవెలుగు బస్సుల్లోనూ ఏసీ, సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టీసిని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో నింపేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకుగాను ఆయన ఆర్టీసి అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ బస్సులు ప్రవేశపట్టేందుకు వున్న అవకాశాలను ఆయన అధికారులతో చర్చించారు. వచ్చే గోదావరి పుష్కరాలకు ఈవీ బస్సులు నడపాలని ఆయన దిశానిర్దేశం చేసారు.
 
కీలక పాయింట్లలో చార్జింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు 1500 బస్సులు దాకా ఈవీ బస్సులు వుండేలా చూడాలనీ, పల్లెవెలుగు బస్సుల్లో కూడా ఏసీలు వుండాలని అధికారులకు సూచించారు. డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఏర్పాటు చేయాలని, అందుకు అవసరమైన రోడ్ మ్యాప్‌ను అధికారులు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీ

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీతాను ఎవరికీ భయపడనని, గతంలో కూడా వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడే విమర్శలు చేశానని కానీ ఎక్కడా కూడా తప్పు దొర్లలేదని హీరో శివాజీ అన్నారు. అయితే, దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆ రెండు పదాలు మినహా మిగిలిన మాటలకు కట్టుబడివున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?

అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?ఒకప్పుడు అతడు ఓ స్టార్ హీరో. అతడు నటించిన Neds Declassified అనే చిత్రం హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో రికార్డు బద్ధలుకొట్టింది. ఆ చిత్రంలో అతడు చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా నటించాడు. అతడి పేరు టైలర్ చేజ్. ప్రస్తుతం 36 ఏళ్లున్న ఈ స్టార్ హీరో గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిపోయాడు. అమెరికా లోని లాస్ ఏంజిలిస్ వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించాడు. దీనితో ఆయనను అలా చూసిన వారు షాకయ్యారు. ఇంతకీ అతడు ఎందుకలా మారిపోయాడు? టేలర్ చేజ్ తల్లి మాట్లాడుతూ... మా అబ్బాయి బైపోలార్ రుగ్మతతో బాధపడుతున్నాడు. అతడి చేతికి ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా అతడికి సాయపడదు.

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలు

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలుహైదరాబాద్ నగరంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల పట్ల పలువురు పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆమెను అసభ్యంగా తాకారు. మరికొందరు ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ తీవ్రంగా స్పందించింది.

మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో అసభ్య పదాలు వాడాను : శివాజీ (వీడియో)

మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో అసభ్య పదాలు వాడాను : శివాజీ (వీడియో)దండోరా సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో మహిళల వస్త్రాధారణపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కావడంతో హీరో శివాజీ వెనక్కి తగ్గి క్షమాపణలు చెప్పారు. మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో రెండు అసభ్య పదాలను ఉపయోగించానని పేర్కొన్నారు. పైగా, మహిళలందరినీ ఉద్దేశించి తాను ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ‘ఏదో ఏదో’ సాంగ్ విడుదల

ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ‘ఏదో ఏదో’ సాంగ్ విడుదలలూసియా’ ఫేమ్ సతీష్ నినాసం హీరోగా, నిర్మాతగా భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్న చిత్రం ‘ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక’. ఈ సినిమాని వృద్ధి క్రియేషన్, సతీష్ పిక్చర్ హౌస్ బ్యానర్ల మీద వర్ధన్ హరి, జైష్ణవి, సతీష్ నినాసం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ మూవీకి వినోద్ వి ధోండలే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సతీష్ నినాసంకి జోడిగా ‘కాంతార’, ‘తమ్ముడు’ ఫేమ్ సప్తమి గౌడ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్స్, తాజాగా రిలీజ్ చేసిన పవర్ ఫుల్ సాంగ్ ‘వినరా మాదేవ’ అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్సెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా సెయింట్ లూయిస్‌ మహాత్మ గాంధీ సెంటర్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్‌ను అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించింది. మిస్సోరీ నాట్స్ విభాగం నిర్వహించిన ఈ వైద్యశిబిరంలో స్థానిక తెలుగు వారితో పాటు ఇతర వర్గాల వారికి వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొని రోగులకు ఉచితంగా వైద్య సలహాలు, పరీక్షలు నిర్వహించారు.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ఫ్యాషన్ కళకు తెలిసిన పద్ధతులను అధిగమించి ఒక కొత్త అమోఘమైన కథను సమర్పిస్తూ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్‌ను ముగించింది. దిగ్గజపు హౌరా బ్రిడ్జి యొక్క నాటకీయమైన నేపధ్యంలో, నగరం యొక్క చారిత్రాత్మక హుగ్లీ నదిని అద్భుతమైన రన్ వేగా మార్చే ఈ ముగింపు ఎడిషన్ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నాచే ప్రయోగాత్మకమైన కలక్షన్‌ను ప్రదర్శించింది. ఆకర్షణీయమైన ఇషాన్ ఖట్టర్ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణతో ఇది సంప్రదాయాన్ని అధిగమించి డిజైన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, ఫ్యాషన్‌ను తదుపరి యుగంలోకి తీసుకువెళ్లింది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.
