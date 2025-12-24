ఏపీలో పల్లెవెలుగు బస్సుల్లోనూ ఏసీ, సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టీసిని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో నింపేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకుగాను ఆయన ఆర్టీసి అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ బస్సులు ప్రవేశపట్టేందుకు వున్న అవకాశాలను ఆయన అధికారులతో చర్చించారు. వచ్చే గోదావరి పుష్కరాలకు ఈవీ బస్సులు నడపాలని ఆయన దిశానిర్దేశం చేసారు.
కీలక పాయింట్లలో చార్జింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు 1500 బస్సులు దాకా ఈవీ బస్సులు వుండేలా చూడాలనీ, పల్లెవెలుగు బస్సుల్లో కూడా ఏసీలు వుండాలని అధికారులకు సూచించారు. డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఏర్పాటు చేయాలని, అందుకు అవసరమైన రోడ్ మ్యాప్ను అధికారులు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.