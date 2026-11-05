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  4. In Meerut, Uttar Pradesh, a 25-year-old woman was found death by her long-term boyfriend
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (18:17 IST)

వేరే వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమైంది.. అంతే ఆవేశంతో ప్రియురాలిని హత్య చేసిన వ్యక్తి

marriage
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (18:17 IST)
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పెళ్లికి నిరాకరించిందని ప్రేమోన్మాది ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. ఓ యువతిని దారుణంగా హత్య చేశాడు. ప్రేమించిన యువతి వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధపడిందన్న కక్షతో, ఒక వ్యక్తి ఆమెను దారుణంగా గొంతు నులిమి హత్య చేశాడు.
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. మీరట్‌కు చెందిన సేమరీన్ అనే యువతి, ఫిరోజ్ అనే యువకుడితో ప్రేమలో కొంతకాలం పాటు వుంది. అయితే ఇటీవల సేమరీన్‌కు కుటుంబ సభ్యులు వేరే వ్యక్తితో వివాహం నిశ్చయం చేశారు. ఈ విషయం తెలిసి ఫిరోజ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. 
 
తనను కాదని వేరే వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధపడటాన్ని తట్టుకోలేకపోయిన ఫిరోజ్.. సేమరిన్‌తో మాట్లాడాలని రప్పించి గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ హత్యకు పాల్పడిన నిందితుడు ఫిరోజ్‌ను పోలీసులు వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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