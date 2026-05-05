మంగళవారం, 5 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 5 మే 2026 (13:54 IST)

ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కూర వండుకుని తిని నలుగురి పరిస్థితి విషమం.. ఎక్కడ?

Datura Flower curry
ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కూర ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వీడియోను చూసి వండుకుని తిన్నారు. అంతే తిన్న కాసేపటికే నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. ఈ ఘటన కాకినాడలో చోటుచేసుకుంది. 
 
ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కూర చేసుకుని తింటే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందని నమ్మిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన గంగాభవాని, వీరలక్ష్మి, వీరబ్బు, జయలక్ష్మి అనే నలుగురు... నిన్న ఆ కూర వండుకుని తిన్నారు. తిన్న వెంటనే అస్వస్థతకు గురైన ఆ నలుగురిని స్థానికులు వారిని వెంటనే కాకినాడ జీజీహెచ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
 
అమ్మవారి జాతర కోసం హైదరాబాద్ నుండి సొంత ఊరికి వచ్చిన ఈ కుటుంబం, ఇలాంటి చిన్న పొరపాటుతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవడం స్థానికులను కలచివేస్తోంది. ఏవైనా ఆరోగ్య చిట్కాలు పాటించే ముందు అవి వాస్తవమో కాదో సరిచూసుకోవాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.  

తెలుగు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్‌కి పదిహేను లక్షలు విరాళం ప్రకటించిన మోహన్ బాబు

సుమంత్ ప్రభాస్ నటించిన గోదారి గట్టుపైనా వేసవి ప్రోమోలు చల్లబరుస్తున్నాయిగోదారి గట్టుపైనా' చిత్ర బృందం, వేసవిలో ఎదురయ్యే రోజువారీ కష్టాలను వ్యంగ్యంగా చూపిస్తూ వినూత్నమైన వీడియోలను విడుదల చేసింది. అలసిపోయిన ఏఐ (AI) ముఖాలు గల గృహోపకరణాల నుండి యోగా భంగిమలలో ఉన్న క్రికెట్ ఫీల్డర్ల వరకు, ఇవన్నీ సినిమా నుండి ఆహ్లాదకరమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయని వాగ్దానం చేస్తున్నాయి.

Fauji: రాము చనిపోవడంతో ఫౌజీ సినిమా సెట్లో విషాదం - షూటింగ్ వాయిదారెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తోన్న చిత్రం ‘ఫౌజీ’ . ఈ చిత్రం షూటింగ్ చౌటుప్పలి పరిసరాల్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది. అయితే ఈరోజు ఉదయం 7గంటలకు చౌటుప్పలి క్రాస్ రోడ్ లో మైసమ్మ గుడి దగ్గర యూ టర్న్ చేస్తుండగా వ్యాన్ డ్రైవర్ డివైడర్ కుస్పీడ్ గా గుద్దడంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న రాము అక్కడిక్కడే చనిపోయాడు. రాము అనే వ్యక్తి ప్రభాస్ కుటుంబంలో అన్నీ పనులు చూస్తుండేవాడు. మరో వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ కు చెందిన వెహికల్ వదిలేసి డ్రైవర్ పరారయ్యాడు. మరో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను వెంటనే చికిత్స కోసం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.

తెలుగు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్‌కి పదిహేను లక్షలు విరాళం ప్రకటించిన మోహన్ బాబుదర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు పుట్టిన రోజు (మే 4)ని డైరెక్టర్స్ డేగా తెలుగు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFDA) నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కలయిక ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం సోమవారం నాడు ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి భారత చలన చిత్ర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖులెంతో మంది హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్‌లో పలు భాషలకు చెందిన ప్రముఖ దర్శకులెందరినో సత్కరించారు.

Trisha: విజయ్ వదిలేసిన స్థానంలో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా త్రిష పోటీ?తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సినీ నటి త్రిష ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే బరిలోకి దిగనున్నారని తెలుస్తోంది. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ప్రభంజనం సృష్టించింది.. ఈ అనూహ్య విజయం నేపథ్యంలో ప్రముఖ కథానాయిక త్రిష రాజకీయ ప్రవేశంపై జోరుగా ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.

వేసవి తాపాన్ని తీర్చే తాటి ముంజలు, ఆరోగ్యానికి ఎలా దోహదపడతాయి?తాటి ముంజలు. వేసవిలో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వాటిల్లో తాటి ముంజలు ప్రత్యేకమైనవి. మండుటెండల నుండి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి తాటి ముంజలు. అంతేకాదు వీటిని తింటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా వున్నాయి, అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తాటి ముంజలులో నీటిశాతం ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా చేస్తాయి. ఇవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరచడమే కాకుండా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చేస్తాయి. ముంజల్లో పొటాషియం వుండడం వలన రక్తపోటు అదుపులో ఉండి గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. శరీరంలోని హానికర వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించడంలో ముంజలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
