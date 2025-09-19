ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి పెద్ద ప్రైవేట్ బంగారు గని.. త్వరలో ఉత్పత్తి ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి పెద్ద ప్రైవేట్ బంగారు గని అతి త్వరలో పూర్తి స్థాయి ఉత్పత్తిని ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హనుమ ప్రసాద్ తెలిపారు. భారతదేశం ప్రస్తుతం ప్రతి సంవత్సరం 1,000 టన్నుల బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నందున ఈ అభివృద్ధి ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. చమురు తర్వాత దేశం అతిపెద్ద బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటోంది.
బిఎస్ఇలో జాబితా చేయబడిన మొదటి, ఏకైక బంగారు అన్వేషణ సంస్థ డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ (డిజిఎంఎల్), ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలోని జొన్నగిరిలో మొదటి ప్రైవేట్ రంగ బంగారు గనిని అభివృద్ధి చేస్తున్న జియోమైసోర్ సర్వీసెస్ ఇండియా లిమిటెడ్లో వాటాను కలిగి ఉంది. జొన్నగిరి బంగారు ప్రాజెక్టుకు జూన్, జూలై నెలల్లో పర్యావరణ అనుమతి లభించిందని, రాష్ట్ర అనుమతులు కూడా కోరినట్లు హనుమ అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలోని తుగ్గలి మండలం పరిధిలోని జొన్నగిరి, ఎర్రగుడి, పగడిరాయి గ్రామాల సమీపంలో ఈ బంగారు గని ఉంది. అన్వేషణ- మైనింగ్ రంగంలో లోతైన మూలాలు కలిగిన ప్రమోటర్లు 2003లో DGMLను స్థాపించారు. డీజీఎంఎల్ భారతదేశం, విదేశాలలో బంగారు అన్వేషణ కార్యకలాపాలలో పాల్గొంది. ఈ కంపెనీకి భారత ద్వీపకల్పం, ఫిన్లాండ్, టాంజానియా అంతటా మైనింగ్ ఆస్తులు ఉన్నాయి.