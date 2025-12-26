ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత బ్రహ్మోస్ క్షిపణులకు భలే డిమాండ్ : కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్
ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత్ తయారు చేసే బ్రహ్మోస్ క్షిపణులకు భలే డిమాండ్ ఏర్పడిందని కేంద్రం మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ అన్నారు. తిరుపతిలో జరిగిన భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, దశాబ్ద కాలంగా స్టార్టప్లలో భారత్ దూసుకెళ్తోందన్నారు. స్పేస్ ఎకానమీలో 8వ స్థానానికి చేరుకున్నామన్నారు. ఐటీ, టెలికాం రంగాల్లో పెట్టుబడులను సరళతరం చేసినట్లు వివరించారు.
'గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్లో 81వ ర్యాంక్ నుంచి 38వ ర్యాంక్కు చేరుకున్నాం. చంద్రుడిపై ప్రయోగాల్లో భారత్ ఘన విజయాలు సాధించింది. రక్షణరంగ ఎగుమతుల్లో గణనీయ వృద్ధి సాధించాం. మన బ్రహ్మోస్ క్షిపణులకు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. ప్రపంచానికి కొవిడ్ వ్యాక్సిన్లు అత్యధికంగా ఎగుమతి చేసిన దేశం భారత్. శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలకు నరేంద్ర మోడీ హయాంలో బడ్జెట్ పెరిగింది. అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. కీలక ఖనిజాల విషయంలో ప్రైవేటు సంస్థలకూ అనుమతి ఇస్తున్నాం' అని జితేంద్రసింగ్ తెలిపారు.