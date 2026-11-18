విమానంలో వృద్ధ దంపతులు : వీడియోను షేర్ చేసిన కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్
హైదరాబాద్ నగరంలోని శంషాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న ఓ దృశ్యం నెటిజన్ల మనసులను అమితంగా హత్తుకుంటోంది. గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన వృద్ధ దంపతులు విమానం ఎక్కేందుకు విమానాశ్రయానికి వచ్చారు. ఆధునిక హంగులతో ఉండే విమానాశ్రయంలోకి వారు తమ నిరాడంబరమైన పల్లెటూరి సంప్రదాయ వస్త్రధారణతోనే అడుగుపెట్టారు. చేతిలో సంచులతో, స్వచ్ఛమైన గ్రామీణ ఆహార్యంతో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఆ వృద్ధ జంటను చూసి అక్కడున్న ప్రయాణికులు ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకించారు.
దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడంతో క్షణాల్లో వైరల్గా మారాయి. ఈ ఆసక్తికర వీడియోపై కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా స్పందించారు. భారత విమానయాన రంగంలో వస్తున్న గణనీయమైన మార్పులకు ఈ దృశ్యమే గొప్ప నిదర్శనమని ఆయన కొనియాడారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి స్పందిస్తూ.. "ఒకప్పుడు విమానంలో ప్రయాణించడాన్ని కేవలం కలగా మాత్రమే భావించిన ఒక తరం.. నేడు నిజంగానే ఆకాశంలోకి ఎగురుతుండటాన్ని చూడటం కంటే అసలైన ప్రగతి ఇంకేముంటుంది.. భారతదేశ మారుతున్న విమానయాన కథను ఇంకేదీ ఇంత స్పష్టంగా ప్రతిబింబించలేదు" అని పేర్కొన్నారు.
సాధారణంగా గతంలో విమాన ప్రయాణం అంటే కేవలం సంపన్నులకు, ఉన్నత వర్గాలకు మాత్రమే పరిమితమనే భావన ఉండేది. అయితే కాలక్రమంలో వస్తున్న మార్పులు, విస్తరిస్తున్న విమాన సర్వీసులు, ప్రోత్సాహకాల కారణంగా సామాన్య, గ్రామీణ ప్రజలకు కూడా విమానయానం అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఎయిర్ పోర్టులో ఆ వృద్ధ దంపతులు కనిపించిన తీరు దేశం సాధిస్తున్న సమ్మిళిత అభివృద్ధిని చాటిచెబుతోందని, సామాన్యుల ఆకాంక్షలు నెరవేరుతున్నాయనడానికి ఇదే నిదర్శనమని నెటిజన్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
???? Hyderabad Airport Perhaps nothing captures India’s changing aviation story better than seeing a generation that once only dreamt of flying finally take to the skies. This is what progress looks like❤️ https://t.co/bKSSLYlPH0— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) November 17, 2026