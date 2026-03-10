ఏపీలోనే అత్యధిక ధనికులైన ముగ్గురు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు: ఏడీఆర్
Richest Women Legislators
భారతదేశంలోని అతి చిన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. కానీ తెలుగువారి చాకచక్య మనస్తత్వం, తరతరాలుగా కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల భారతదేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు, అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్) భారతదేశంలోని అత్యంత ధనవంతులైన ముగ్గురు శాసనసభ్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవారని ప్రకటించింది.
ఈ జాబితాలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. రూ.716.33 కోట్ల ఆస్తులతో వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. టీడీపీకి చెందిన కోవూరు ఎమ్మెల్యే రూ.388.10 కోట్ల నికర విలువతో ఉన్నారు. తర్వాత కడపకు చెందిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రెడ్డప్పగారి మాధవి రెడ్డి రూ.388.10 కోట్ల నికర విలువతో ఉన్నారు.
మూడవ వ్యక్తి జనసేనకు చెందిన నెల్లిమర్ల ఎమ్మెల్యే లోకం నాగమాధవి రూ.291.17 కోట్ల నికర విలువతో ఉన్నారు. ఏపీ నుండి సగటున రూ.74.22 కోట్లతో 24 మంది మహిళా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలను విశ్లేషించారు. మరోవైపు, జాతీయ సగటు రూ.17.30 కోట్లుగా ఉంది. ఇది ఏపీ శాసనసభ్యుల కంటే దాదాపు 4 రెట్లు తక్కువ.
టీడీపీ బ్రాండ్ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వాగ్దానాలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, ప్రభావవంతమైన కుటుంబాల నుండి ఉత్సాహులైన మహిళలు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడంలో ఆశ్చర్యం లేదని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.