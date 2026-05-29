  4. Instead of working as techies for a low salary, it is better to sell chicken snacks over a charcoal stove, Video
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (13:54 IST)

టెక్కీలుగా తక్కువ జీతానికే పనిచేసే బదులు బొగ్గుల పొయ్యిపై చికెన్ స్నాక్స్ అమ్మడం బెటర్, వీడియో

టెక్కీ ఉద్యోగాల మోజు నుంచి యువత ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతోంది. ఒకప్పుడు లక్షల జీతం కురిపించిన ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు కుదేలయ్యింది. ఎప్పుడు ఎవరి ఉద్యోగం ఊడిపోతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొన్నది. ఐతే కొంతమంది ఇంకా అమెరికా మోజు నుంచి బైటపడటంలేదు. లక్షలు ఖర్చుపెట్టి ఎమ్మెస్ చేసేందుకు అమెరికా వెళ్లి అక్కడే చిన్నాచితక ఉద్యోగంతో చాలీచాలని డబ్బుతో నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ట్రంప్ తెచ్చిన కొత్త నిబంధనలతో కొందరైతే దాక్కుని మరీ బ్రతకాల్సి వస్తోంది.
 
ఇట్లాంటి పరిస్థితి మనకెందుకు? హాయిగా వున్న ఊరిలోనే కాస్తాకూస్తో లాభసాటి అయిన ఉద్యోగాన్ని లేదా వ్యాపారాన్ని వెతుక్కుని జీవితం సాగిస్తే సరిపోతుందని ఇప్పటి యువత ఆలోచన చేస్తోంది. ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు గుంటూరు యువత. స్వయం ఉపాధితో రాణిస్తున్నారు వారు. ఒక పాత కారును వినూత్నంగా మొబైల్ కోర్ట్ మాదిరి మార్చేసి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపేవారి కోసం బొగ్గుల పొయ్యిపై కాల్చిన ఆయిల్ లెస్ చికెన్ స్నాక్స్ అందిస్తున్నారు. వీరి వ్యాపార ఆలోచనకు స్థానికులే కాకుండా నెటిజన్లు సైతం ఫిదా అవుతున్నారు.
 
ఒకప్పుడు బంగారు బాతులా ఐటీ ఇండస్ట్రీ, మరి ఇప్పుడు...
ఐటీ ఒకప్పుడు లక్షల్లో జీతాలు, విపరీతమైన డిమాండ్‌తో దూసుకుపోయిన ఈ రంగం, ఇప్పుడు కొంత మందగమనాన్ని చూస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫ్రెషర్లు (కొత్తగా పాసైన ఇంజినీర్లు), తక్కువ అనుభవం ఉన్నవారి జీతాల విషయంలో ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఐటీ పరిశ్రమలో ప్రస్తుత ఒడిదుడుకులకు కారణాలు, ఇంజినీర్ల తక్కువ జీతాల వెనుక ఉన్న అసలు పరిస్థితులను కింద వివరించడం జరిగింది.
 
1. ఐటీ పరిశ్రమలో ఒడిదుడుకులకు ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే... గ్లోబల్ ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ ప్రధాన కారణం. అమెరికా, యూరప్ వంటి దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లు పెరగడం వల్ల అక్కడి కంపెనీలు ఐటీ బడ్జెట్లను తగ్గించుకున్నాయి. భారతీయ ఐటీ కంపెనీలకు 70-80% ఆదాయం ఆ దేశాల నుంచే వస్తుంది కాబట్టి, అక్కడ ప్రాజెక్టులు తగ్గితే ఇక్కడ ప్రభావం పడుతుంది.
 
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ & ఆటోమేషన్ దెబ్బ... చాట్ జిపిటి వంటి ఉత్పాదక AI సాంకేతికతలు రావడం వల్ల, గతంలో ఎక్కువ మంది అవసరమయ్యే సాధారణ పనులు (ఉదాహరణకు: బేసిక్ కోడింగ్, టెస్టింగ్, సపోర్ట్) ఇప్పుడు ఆటోమేట్ అవుతున్నాయి. దీనివల్ల కంపెనీలకు తక్కువ మంది ఉద్యోగులతోనే పనులు జరిగిపోతున్నాయి.
 
కోవిడ్ సమయంలో డిజిటల్ సేవల డిమాండ్ పెరిగిందని కంపెనీలు అవసరానికి మించి ఉద్యోగులను తీసుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ డిమాండ్ సాధారణ స్థితికి రావడంతో, గత రెండేళ్లుగా కంపెనీలు లే-ఆఫ్స్, నియామకాలను తగ్గించడం చేస్తున్నాయి. కనుక ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో బొత్తిగా ఉద్యోగ అవకాశాలు వుండటంలేదు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

