వైకాపా నేతలు టీ తాగి సభకు వస్తున్నారు.. ఫ్యాషన్ లేదా ప్యాషన్ అని పిలవాలా? నారా లోకేష్
ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీకి సభలో ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తడం పట్ల ఏమైనా నిబద్ధత ఉందా అని హెచ్ఆర్ అండ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రశ్నించారు. వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యులు కౌన్సిల్ నుండి వాకౌట్ చేసి, విరామం తీసుకుని, టీ తాగి, తిరిగి సభకు వచ్చినప్పుడు దానిని ఫ్యాషన్ లేదా ప్యాషన్ అని పిలవాలా అని తనకు తెలియట్లేదని నారా లోకేష్ అన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకు ఇది ఒక ఆనవాయితీగా మారిందని లోకేష్ మండిపడ్డారు.
వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యులు సమస్యలను లేవనెత్తాలని, ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని నారా లోకేష్ సవాలు చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకు సభ నుండి వాకౌట్ చేయడం ఒక అలవాటుగా మారిపోయిందని లోకేష్ ఎత్తి చూపారు.
చర్చించడానికి, విషయాలను పరిష్కరించడానికి తాను అక్కడ ఉన్నానని నారా లోకేష్ అన్నారు. పరిష్కరించాల్సిన సమస్యలు ఉన్నాయి. కానీ వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యులు ప్రజా విషయాలపై వాదనకు అవకాశం ఇవ్వరు. ఇది సరైనది కాదు అని లోకేష్ అన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీకి ఇప్పటికే దిగువ సభలో ఎటువంటి హక్కు లేదు. పార్టీ శాసనసభలో మాత్రమే సమస్యలపై ప్రశ్నించగలదు. వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యులు సభలో సమస్యలను లేవనెత్తడం కంటే తమ టీ విరామాలలో ఎక్కువ ఆసక్తి చూపారని నారా లోకేష్ ఏకిపారేశారు.