తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పలు జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉడటంతో పాటు మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31 నుంచి 32 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 22 నుంచి 23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదవుతాయి. ఉపరితల గాలులు గంటకు 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయని తెలిపారు. వర్షం సమయంలో రహదారులపై ట్రాఫిక్ నెమ్మదించే అవకాశం ఉన్నందున వాహనదారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాగల 24 గంటల్లో చెదురుమదురు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, మెదక్ అలాగే మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.
సముద్రం నుంచి వీస్తున్న తేమ గాలుల ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణం మారుతోంది. రాయలసీమ ప్రాంతాలైన కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప అలాగే చిత్తూరు జిల్లాల్లో పగటి పూట ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉండనుంది.
అయితే సాయంత్రానికి వాతావరణం చల్లబడి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడా పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున ఉరుములు వచ్చే సమయంలో ప్రజలు చెట్ల కింద లేదా విద్యుత్ స్తంభాల సమీపంలో ఆశ్రయం పొందవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ గట్టిగా హెచ్చరించింది.