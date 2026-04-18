ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు ఆ ఆదేశాలివ్వడం తప్పు: బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ
పవిత్ర ట్రస్ట్ నిధులను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించడం ఆపాలనీ, శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధుల ఏకపక్ష వినియోగంపై అభ్యంతరం చెప్పారు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ. ఆయన x వేదికగా పేర్కొంటూ.. ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీవాణి (శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాల నిర్మాణం) ట్రస్ట్ నిధులను రాష్ట్రంలో 5000 ఆలయాల అభివృద్ధి టెంపుల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ కోసం వినియోగించాలని ఇటీవల అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం తప్పు. ప్రధాన ఆలయాల చుట్టూ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ప్రభుత్వ నిధులతో చేయడం ఆహ్వానించదగినది అయినప్పటికీ, భక్తులు ఇచ్చిన పవిత్ర విరాళాలను ప్రభుత్వ పట్టణ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు వినియోగించడం చట్టపరంగా సందేహాస్పదం మరియు నైతికంగా అనుచితం.
ఈ అభ్యంతరం క్రింది ముఖ్య సూత్రాలు మరియు చట్టపరమైన తీర్పులపై ఆధారపడింది:
1. దేవుడే అసలు యజమాని: తాళ్లపాక రాఘవన్ కేసు ప్రామాణికత: ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తాళ్లపాక రాఘవన్ వర్సెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం (1997) కేసులో స్పష్టంగా పేర్కొన్నట్లుగా, ప్రభుత్వం, టీటీడీ బోర్డు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్లు కేవలం నిర్వాహకులు మాత్రమే; యజమానులు కాదు.
హైకోర్టు ఇలా పేర్కొంది:
ట్రస్టీ బోర్డు... శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆస్తుల నిర్వాహకులు మాత్రమే. వారికి యాజమాన్య హక్కులు లేవు. కాబట్టి యజమాని అయిన స్వామివారి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. అందువల్ల, ఆలయాల నిర్మాణం మరియు పునరుద్ధరణ కోసం భక్తులు ఇచ్చిన నిధులను సాధారణ పట్టణ అభివృద్ధి లేదా ఆధ్యాత్మిక పర్యటన ప్రాజెక్టులకు మళ్లించడం, దేవుడికి ఉన్న నమ్మక బాధ్యతను ఉల్లంఘించడం అవుతుంది.
2. ప్రభుత్వ నిధులు vs మత ట్రస్ట్ నిధులు:
ప్రభుత్వం తన బడ్జెట్ నిధులతో ఆలయ పట్టణాల అభివృద్ధి, రహదారులు, సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చేయడానికి పూర్తి హక్కు కలిగి ఉంది. కానీ శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులు ప్రభుత్వ ఆదాయం కాదు. ఇవి భక్తులు ప్రత్యేకంగా ధర్మ ప్రచారం మరియు వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో ఆలయాల నిర్మాణం కోసం ఇచ్చిన పవిత్ర విరాళాలు. ఈ నిధులను ప్రభుత్వ ప్రణాళికల కోసం ఉపయోగించడం భక్తుల నమ్మకానికి విరుద్ధం.
3. ఆలయ నిర్వహణలో ప్రభుత్వ పాత్రపై కొనసాగుతున్న చర్చ: ప్రస్తుతం న్యాయపరమైన చర్చలు సూచిస్తున్నట్లుగా, మత వ్యవహారాల నిర్వచనంలో లేదా అంతర్గత ఆర్థిక నిర్వహణలో ప్రభుత్వం పాత్ర పరిమితంగా ఉండాలి. శబరిమల వంటి కేసులు చూపించినట్లుగా, ప్రభుత్వం పూజా విధానం లేదా మత ఆస్తుల నిర్వహణలో జోక్యం చేసుకోరాదు. మత ట్రస్ట్ నిధుల వినియోగంపై ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 25 మరియు 26లో ఉన్న మత స్వేచ్ఛను దెబ్బతీస్తుంది.
4. పవిత్ర ఆస్తులపై రాజకీయ జోక్యం ఉండకూడదు
మత సంస్థలు రాజకీయ జోక్యానికి అతీతంగా ఉండాలి. ట్రస్ట్ నిధుల వినియోగంపై నిర్ణయాలు ఆ ట్రస్ట్ ఉద్దేశ్యాలకు అనుగుణంగా, స్వతంత్ర ట్రస్టీ బోర్డు తీసుకోవాలి. రాజకీయ లక్ష్యాల కోసం పైలట్ ప్రాజెక్టులు లేదా మాస్టర్ ప్లాన్ పేరుతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తగదు. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ సామాన్య భక్తుల విశ్వాసంపై నిర్మించబడింది. ఇది ప్రభుత్వానికి ప్రత్యామ్నాయ ఖజానా కాదు, ప్రభుత్వం వెంటనే తన అభివృద్ధి నిధులు మరియు మత ట్రస్ట్ నిధుల మధ్య స్పష్టమైన తేడా చూపాలి. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ యొక్క అసలు లక్ష్యాన్ని దెబ్బతీసే ఏ ప్రయత్నాన్నైనా మేము చట్టపరంగా మరియు ప్రజా స్థాయిలో వ్యతిరేకిస్తాము అని పేర్కొన్నారు.