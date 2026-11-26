బెంగళూరులో అంజలిరెడ్డి, రఘురామరెడ్డి వివాహం.. హాజరుకాని జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వై.ఎస్. షర్మిల కుమార్తె అంజలి రెడ్డికి, రఘురామరెడ్డికి బుధవారం రాత్రి బెంగళూరులో వివాహం జరిగింది. ఈ పెళ్లి సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల సమక్షంలో జరిగింది. అయితే, షర్మిల సోదరుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆయన సతీమణి భారతి హాజరు కాకపోవడం ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Sharmila_Daughter
యలహంక గెస్ట్హౌస్ విషయంలో ఈ పెళ్లి ఇప్పటికే వివాదాన్ని రేకెత్తించింది. భద్రతా కారణాలను చూపుతూ, అక్కడ వేడుక నిర్వహించడానికి జగన్ అభ్యంతరం తెలిపి, మరో వేదికను ఎంచుకోమని షర్మిలను కోరినట్లు సమాచారం.
ఆసక్తికరంగా, అసలు పెళ్లి వేడుకల కంటే ఈ వివాదానికే ఎక్కువ ప్రచారం లభించింది. రాజకీయ వర్గాలు ఇప్పుడు అంజలి పెళ్లిని, వై.ఎస్. సునీల్ రెడ్డి కుటుంబంలో ఇటీవల జరిగిన పెళ్లిళ్లతో పోలుస్తున్నాయి. పలువురు ప్రముఖ రాజకీయ, సినీ, వ్యాపార ప్రముఖులు హాజరైన ఆ అంగరంగ వైభవమైన వేడుకలకు జగన్, భారతి హాజరయ్యారు.
అయితే, జగన్ తన సొంత మేనకోడలి పెళ్లికి దూరంగా ఉండటం, ఆయనకు, షర్మిలకు మధ్య పెరుగుతున్న దూరాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేస్తోంది. తోబుట్టువుల మధ్య రాజకీయ విభేదాలు అందరికీ తెలిసినప్పటికీ, కుటుంబ వేడుకలు రాజకీయ వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
షర్మిల ఇటీవలి చర్యలు, బహిరంగ విమర్శలు జగన్, భారతిలను తీవ్రంగా బాధించి ఉండవచ్చని కూడా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, వారు హాజరుకాకపోవడానికి గల అసలు కారణాలు ఇంకా అస్పష్టంగానే ఉన్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, డిసెంబర్ 5న హైదరాబాద్లో ఒక భారీ విందు ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ విందుకు పలువురు ప్రముఖ అతిథులు హాజరుకానున్నారని భావిస్తున్నారు.