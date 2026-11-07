పులివెందుల, మైదుకూరు జెడ్పీటీసీ స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న టీడీపీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ కీలక విజయాలను నమోదు చేసింది. ముఖ్యంగా పులివెందుల, మైదుకూరు జెడ్పీటీసీ స్థానాలను ఆ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గమైన పులివెందులలో టీడీపీ విజయం సాధించడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
TDP
పులివెందులలో టీడీపీ అభ్యర్థి భారతి, వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి సావిత్రిపై 1,463 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఇటీవల జరిగిన పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పులివెందుల మున్సిపాలిటీని టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి గెలుచుకున్న కొద్ది రోజులకే ఈ ఫలితం రావడం గమనార్హం.
అలాగే, మైదుకూరు జెడ్పీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి కృష్ణ కిషోర్, వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థిపై 18,903 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. కడప ప్రాంతంలో కూటమి సాధించిన విజయం సాధించింది. పులివెందుల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని మొత్తం 65 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 64 స్థానాలను అధికార కూటమి గెలుచుకుంది. ఇందులో పోలింగ్కు ముందే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన స్థానాలు కూడా ఉన్నాయి.
అలిరెడ్డిపల్లి ఎంపీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి 29 ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో విజయం సాధించారు. శనివారం జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో వెలువడిన స్థానిక స్థాయి ఫలితాల్లో ఇది ఒకటి. ఇక బద్వేలు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కాశినాయన జెడ్పీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి ఓబులమ్మ, బీజేపీ అభ్యర్థిపై 8,391 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
చిత్తూరు జిల్లాలోని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పం నియోజకవర్గంలో కూడా టీడీపీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ ఒక్క స్థానాన్ని కూడా గెలుచుకోలేకపోయింది. రామకుప్పం మండలంలో మానేంద్రం ఎంపీటీసీ స్థానాన్ని టీడీపీ అభ్యర్థి 712 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుచుకున్నారు.
అలాగే, కుప్పం మండలంలోని నడుమూరు స్థానాన్ని కూడా టీడీపీ 1,166 ఓట్ల మెజారిటీతో కైవసం చేసుకుంది. శాంతిపురం మండలంలో, సి. బండపల్లి, మొరసనపల్లి ఎంపీటీసీ స్థానాలను టీడీపీ అభ్యర్థులు వరుసగా 718 మరియు 494 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుచుకున్నారు.
పులివెందుల ఫలితం రాజకీయ ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే ఈ నియోజకవర్గానికి వైఎస్ కుటుంబంతో వైఎస్సార్సీపీతో సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. ఈ జెడ్పీటీసీ విజయం, అదే ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి సాధించిన విజయాల కొనసాగింపుగా నిలిచింది.
అయితే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ, వైఎస్సార్సీపీల తుది స్థితి ఏమిటనేది, ఓట్ల లెక్కింపు, అధికారిక ప్రకటనలు పూర్తయిన తర్వాత స్పష్టమవుతుంది.