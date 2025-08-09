Jagan: జగన్ రాఖీ శుభాకాంక్షలు.. ట్రోల్స్ మొదలు- దోచుకున్న దాన్ని దాచడానికి పోరాటం
రాఖీ పూర్ణిమ సందర్భంగా, మాజీ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే, ఈ శుభాకాంక్షలను సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్రంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. దానికి కారణం ఏమిటంటే.. "రాఖీ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని నా సోదరీమణులందరికీ శుభాకాంక్షలు అని వైఎస్ జగన్ కొద్దిసేపటి క్రితం ట్వీట్ చేశారు.
అయితే, జగన్ చేసిన ఈ ట్వీట్ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల నుండి ప్రతికూల వ్యాఖ్యలు వస్తున్నాయి. తన సొంత ఇంట్లో సోదరీమణులకు న్యాయం చేయలేనివాడు రాష్ట్రంలోని సోదరీమణులకు శుభాకాంక్షలు పంపుతున్నాడు. ఇదంతా జగన్ డ్రామా... అధికారం కోసం మోసం, దోచుకున్న దాన్ని దాచడానికి పోరాటం.. అని ఒక యూజర్ పోస్ట్ చేశారు. వైఎస్ కుటుంబంలో కొనసాగుతున్న వైరం కారణంగానే ఈ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జగన్ తన సోదరి షర్మిలతో బహిరంగంగా విభేదిస్తున్నారు.
షర్మిల జగన్ తనకు, తన పిల్లలకు చెందిన పూర్వీకుల ఆస్తులను లాక్కున్నాడని ఆరోపించింది. తన సొంత తల్లి, సోదరిపై కేసు పెట్టిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? అదే వ్యక్తి ఇప్పుడు అందరూ సంతోషంగా జీవించాలని చెబుతున్నాడు. అతను నిజంగా నిజాయితీగా ఇలా చెబుతున్నాడా?" అని నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.