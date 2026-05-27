సుగాలి ప్రీతి హత్య కేసు దర్యాప్తును ఏపీ సర్కారు నిర్లక్ష్యం చేసింది.. జగన్ ఫైర్
సుగాలి ప్రీతి హత్య కేసు దర్యాప్తును ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిందని వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. బాధితురాలి కుటుంబానికి న్యాయం చేకూర్చడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విఫలమయ్యారని ఆయన విమర్శించారు. కాగా, ఈ ఆరోపణలపై అధికార టీడీపీ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.
గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రీతి అనే మైనర్ బాలిక మరణానికి సంబంధించినదే ఈ కేసు. ప్రీతి ఆత్మహత్య చేసుకుందని పాఠశాల యాజమాన్యం పేర్కొన్నట్లు ఆరోపణలు ఉండగా, ఆమె శరీరంపై కనిపించిన గాయాలను ప్రస్తావిస్తూ ఆమెపై లైంగిక దాడి జరిగిందని, ఆ తర్వాత హత్య చేశారని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వం ఈ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించగా, ఆ తర్వాత కూడా తమకు న్యాయం దక్కలేదని ఆ కుటుంబం ఆరోపించింది.
సుగాలి ప్రీతి కేసు విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ప్రదర్శించిన నిర్లక్ష్యం ఆమె తల్లిదండ్రులకు తీవ్ర మనోవేదనను కలిగిస్తోందని జగన్ ఎక్స్ ద్వారా ఆరోపించారు. జగన్ ప్రకారం, వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, బాధితురాలి తల్లిదండ్రుల విజ్ఞప్తుల మేరకు తన ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేసి, దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. కర్నూలులో ఐదు సెంట్ల ఇంటి స్థలం, ఐదు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని కేటాయించడం ద్వారా తన ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలిచిందని జగన్ తెలిపారు. ఆ కుటుంబం చేసిన విజ్ఞప్తుల ఆధారంగానే ఈ కేసుపై సీబీఐ దర్యాప్తుకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
