భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభం. సొమ్ము ఒకరిది సోకు ఒకరిది.. జగన్ ఫైర్
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన కీలకమైన ప్రాథమిక పనులు, అమలు ప్రక్రియ అంతా గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలోనే జరిగాయని పేర్కొంటూ, అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం దీనికి క్రెడిట్ దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని వైకాపా అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి బుధవారం ఆరోపించారు.
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ఆగస్టు 1న జరగనున్న భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవాన్ని స్వాగతిస్తూ ఆయన ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ఈ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ప్రధాన చోదక శక్తిగా నిలవడమే కాకుండా, ఆ ప్రాంతంలో వాణిజ్యం, పర్యాటకం, రవాణా అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"ఒకరు ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తే, మరొకరు దాని ఘనతను తమ ఖాతాలో వేసుకోవడం ఇదే భోగాపురం విమానాశ్రయ కథ. పని చేసిందని వైకాపా అయితే, ప్రచారం మాత్రం చంద్రబాబుది. ఏమాత్రం కృషి చేయకుండానే ఘనతను ఆశించడం ఇదే చంద్రబాబు రాజకీయ శైలి.." అని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు. తన హయాంలో జరిగిన పనుల వల్లే విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైందని పేర్కొన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్.. ఈ ప్రాజెక్టులో ఎటువంటి పాత్ర లేకపోయినా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఘనతను దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
జూన్ 2020లో జీఎంఆర్తో రాయితీ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం నుండి భూసేకరణ, పునరావాసం, పునఃస్థాపన, స్థల క్లియరెన్స్, ఎన్వోసీలు, భద్రతా అనుమతుల సేకరణ, నీరు, విద్యుత్ సరఫరా, అంతర్గత రహదారులు, ఏరోనాటికల్ సేవలు, ఆర్థిక ఒప్పందాల పూర్తివరకు... ప్రతి కీలక ప్రక్రియ మా ప్రభుత్వ హయాంలోనే పూర్తయిందని జగన్ గుర్తు చేశారు.