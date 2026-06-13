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అబ్బబ్బా.. ఏపీ అంతా మోసం, కుంభకోణాలు, అక్రమాలతో పాలన సాగుతోంది.. జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సాగించిన పాలనను మోసం, కుంభకోణాలు, అక్రమాలమయంగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ అభివర్ణించారు. చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుపతి జిల్లాలోని దామినేడు గ్రామంలో శుక్రవారం ఒక బహిరంగ సభ నిర్వహించి ఆ ఘట్టాన్ని జరుపుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్ కూటమి సర్కారుపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
ఎన్నికల సమయంలో చెప్పిన మాటలకు, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేపట్టిన చర్యలకు ఏమాత్రం పొంతన లేదని జగన్ అన్నారు. ప్రతి క్షణం మోసం, కుంభకోణాలు, అక్రమాలే అని జగన్ పేర్కొన్నారు. ఆయన ప్రకారం, 2024 ఎన్నికలకు ముందు నాయుడు తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో 143 హామీలతో ప్రజల ముందుకు వచ్చారు. కానీ నేడు ప్రజలు ఆ హామీల పరిస్థితి ఏమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం రైతులు, మహిళలు, యువత, విద్యార్థులు, ప్రతి కుటుంబాన్ని మోసం చేసింది. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ దక్షిణ రాష్ట్రంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగకపోగా, కేవలం పచ్చి అబద్ధాలు మాత్రమే ప్రచారమయ్యాయి. ప్రజలు రాజకీయ కక్షసాధింపు, వివక్ష, అరాచకాలు, భయానక పాలనను చూశారని ఆయన ఆరోపించారు. అన్ని వ్యవస్థలూ కుప్పకూలిపోయాయి. మహిళలకు లేదా పిల్లలకు రక్షణ లేదు. వారు ప్రతి వ్యవస్థతో పాటు పోలీసు వ్యవస్థను కూడా భ్రష్టుపట్టించారు. శాంతిభద్రతలను దారుణంగా దెబ్బతీశారు. రాష్ట్రాన్ని అరాచక పాలన నడుపుతున్నారు.
అమరావతి గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధాని నిర్మాణం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, రాష్ట్రాన్ని దోచుకోవడానికి ఇసుక, మట్టి, మద్యం, క్వార్ట్జ్, లాటరైట్ కార్యకలాపాలను "మాఫియాలు" నడుపుతున్నాయని జగన్ ఆరోపించారు. మరోవైపు, పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలు, పెట్రోల్, డీజిల్పై వ్యాట్ పెంపు కారణంగా ప్రజలపై భారం రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.
పన్నులతో పాటు బస్సు ఛార్జీలు పెరిగాయి, అలాగే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. కానీ ప్రజల ఆదాయం మాత్రం పెరగలేదు. ప్రతి కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో, దుర్భర పరిస్థితుల్లో సతమతమవుతోంది. దీనివల్ల జీవన ప్రమాణాలు పడిపోతున్నాయి. పేదరికం మళ్లీ తలెత్తుతోంది.. అని వైకాపా చీఫ్ జగన్ అన్నారు.
అసమానమైన పంట ధరల కారణంగా వ్యవసాయ రంగం సంక్షోభంలో ఉందని, విద్యా, ఆరోగ్య రంగాలు క్షీణించాయని, అలాగే డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయ నియామక ప్రక్రియలో జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న అవకతవకలు, కుంభకోణాల వల్ల నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తు అస్తవ్యస్తమైందని ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్ పేర్కొన్నారు.
మళ్లీ కలిసి జీవించనున్న విజయ్ - సంగీత..? త్రిష పరిస్థితి ఏంటి?
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ - సంగీత విడాకుల కేసు సోమవారం విడాకులకు రానున్న తరుణంలో... కోలీవుడ్లో రకరకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లు దూరంగా వున్న భార్య సంగీతతో విజయ్ మళ్లీ కలిసి జీవించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇందుకు జరిగిన చర్చలు కూడా సఫలమైనట్లు టాక్ వస్తోంది. చాలాకాలంగా దూరంగా వుంటున్న విజయ్- సంగీత తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, మళ్లీ కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉండటానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ జంటను తిరిగి ఒకటి చేయడానికి విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు తెరవెనుక గట్టి ప్రయత్నాలే చేసినట్లు సమాచారం.
వామ్మో అదేం స్పీడ్... 82 యేళ్ల వయసులో కూడా అదే జోష్తో అమితాబ్ వర్క్
వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని పలువురు సినీ రాజకీయ సెలెబ్రిటీలు ఇప్పటికే నిరూపించారు. తాజాగా బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ 82 యేళ్ళ వయుసులో కూడా అదే జోష్తో పని చేస్తూ కుర్రకారు నటీనటులను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తున్నారు. తాజాగా ఒకే రోజులో ఏకంగా 12 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షూటింగులు, ఫోటో స్టిల్స్లలో పాల్గొని ఔరా అనిపించారు.
Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.