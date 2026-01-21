బుధవారం, 21 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 21 జనవరి 2026 (18:44 IST)

18 Months: 18 నెలల్లో మరో పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తాను.. జగన్ ప్రకటన

ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్ని సంస్థలు తీవ్రంగా బలహీనపడ్డాయని ఆరోపిస్తూ, సుమారు ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో మరో పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తానని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి బుధవారం ప్రకటించారు. తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన వైఎస్సార్‌సీపీ స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు, పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఆగ్రహం రోజురోజుకు పెరుగుతోందని రెడ్డి అన్నారు. 
 
సుమారు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల తర్వాత తాము మరో పాదయాత్రను ప్రారంభిస్తాం. ప్రజల సమస్యల కోసం పోరాడటానికి నిరంతరం వారి మధ్యనే ఉంటాను. ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఐక్యంగా పనిచేయాలని పార్టీ కార్యకర్తలను కోరుతున్నానని జగన్ అన్నారు. 
 
వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటన నేపథ్యంలో ఆ పాదయాత్ర 2027 మధ్యలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.  ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఎలాంటి నిజమైన ప్రయోజనాలను అందించడంలో విఫలమైందని విమర్శించారు. విద్యార్థులు, రైతులు, యువత, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, శాంతిభద్రతల వంటి రంగాలు సంక్షోభంలోకి నెట్టబడ్డాయని పేర్కొన్నారు. 
 
ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్లు, విద్యార్థి సంక్షేమ చెల్లింపులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అధ్వాన్న స్థితిలో ఉన్నాయని, ఉచిత ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ఉద్దేశించిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని బలహీనపరిచారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులకు అవసరమైన మద్దతు నిరాకరించబడిందని, శాంతిభద్రతల వ్యవస్థ కుప్పకూలిందని ఆయన అన్నారు.
 
108 అంబులెన్స్ సేవ వంటి అత్యవసర సేవలు కూడా నిస్సమర్థంగా మారాయని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రజలకు అండగా నిలుస్తుందని పునరుద్ఘాటిస్తూ, తాను వారానికి ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

Chiranjeevi: మళ్ళీ మన శంకర వరప్రసాద్ టికెట్ ధరలు పెరగనున్నాయా?

Chiranjeevi: మళ్ళీ మన శంకర వరప్రసాద్ టికెట్ ధరలు పెరగనున్నాయా?మెగాస్టార్ చిరంజీవి, వెంకటేష్ నటించిన చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. సంక్రాంతికి పండుగకు విడుదలైన మంచి రన్ లో ప్రదర్శించబడుతోంది. ఓవరాల్ గా చూస్తే ఓవర్ సీస్ లో బాగా కలెక్లన్లు రాబట్టింది. రిలీజ్ కు ముందు తెలుగు రాష్ట్రాలలో టికెట్ ధరలు పెరిగాయి. కాగా, పండుగ తర్వాత అటు ఆంధ్ర, తెలంగాణాలోనూ సాధారణ టిక్కెట్ ధరలకే ప్రదర్శించబడుతోంది.

Naveen Chandra: సైకలాజికల్ హారర్ గా నవీన్ చంద్ర మూవీ హనీ తెరకెక్కుతోంది

Naveen Chandra: సైకలాజికల్ హారర్ గా నవీన్ చంద్ర మూవీ హనీ తెరకెక్కుతోందినవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై ప్రధాన పాత్రల్లో కరుణ కుమార్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ హారర్ మూవీ హనీ. OVA ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవి పీట్ల, ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని శేఖర్ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది.

Rajiv Kanakala: ఏ స్వీట్ రైవల్రీ తో ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ ప్రారంభం

Rajiv Kanakala: ఏ స్వీట్ రైవల్రీ తో ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ ప్రారంభంఒక్కప్పటిలా లేవు రోజులు.. ట్రెండ్ మారింది. అందుకు తగ్గట్టుగా ఆడియన్స్ ఆలోచనలు, టేస్ట్ కూడా మారిపోయాయి. కాబట్టి ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయ్యే కొత్త కొత్త కథలతోనే మేకర్స్ సినిమాలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అలాంటి ఓ వైవిద్యభరితమైన స్టోరీ తీసుకొని, ఇప్పటితరం ఆడియన్స్ కోరుకునే అన్ని అంశాలతో ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ అనే సినిమా రూపొందిస్తున్నారు డైరెక్టర్ రాజేష్ జగన్నాధం.

Davos: వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం 2026 సదస్సులో రేవంత్ రెడ్డితో చిరంజీవి

Davos: వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం 2026 సదస్సులో రేవంత్ రెడ్డితో చిరంజీవిముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానాన్ని గౌరవిస్తూ చిరంజీవి గారు సదస్సుకు హాజరై, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వేదికపై ఆవిష్కరించిన “తెలంగాణ రైజింగ్ 2047” విజన్ డాక్యుమెంట్ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై తెలంగాణ అభివృద్ధి దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబించిన ఈ ఘట్టం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

పీరియాడిక్ కథతో టొవినో థామస్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి రూపొందుతోంది

పీరియాడిక్ కథతో టొవినో థామస్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి రూపొందుతోందిమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ పళ్లి చట్టంబి. ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలి

కాలేయం ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఇవి పాటించాలికాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్‌పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?మొలకెత్తిన గింజలు. ఈ రోజుల్లో వీటిని తినేవారు క్రమంగా పెరుగుతున్నారు. కారణం వీటిలో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. మొలకెత్తిన తర్వాత ఆ గింజలులో చాలా వరకు విటమిన్ ఎ ఎనిమిది రెట్లు పెరుగుతుంది. మొలకలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజూ మొలకలు తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి. మొలకలలో వుండే ఆల్కైజెస్‌ ప్రాణాంతక‌ వ్యాధులైన క్యాన్సర్ వంటి వాటిని నివారించగలవు. మొలకలు తింటే మన శరీరంలోని రక్తంతో పాటు, ఆక్సిజన్‌ను శరీరావయవాలకు అందిస్తాయి. సహజ గింజలలో కంటే మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో 20 సార్లు అసలు విలువలను పెంచుతాయని పరిశోధనల్లో తేలింది.

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్హైదరాబాద్: సుప్రసిద్ధ చర్మ, జుట్టు, సౌందర్య క్లినిక్ బ్రాండ్ అయిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, ప్రతిష్టాత్మక జూబ్లీ హిల్స్ పరిసరాల్లో దాని 20వ క్లినిక్ అయిన లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను వైభవంగా ప్రారంభించడంతో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి భారత క్రికెట్ లెజెండ్ మిథాలీ రాజ్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో లేయర్స్ క్లినిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు-సీఈఓ శ్రీ కె. సుధీర్ రెడ్డి మరియు వైద్య నాయకత్వ బృందంలోని సీనియర్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. 2020లో హైదరాబాద్‌లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, అధునాతన, నైతిక, ఫలితాల ఆధారిత సౌందర్య సంరక్షణలో విశ్వసనీయ పేరుగా వేగంగా ఉద్భవించింది.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.
