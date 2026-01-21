18 Months: 18 నెలల్లో మరో పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తాను.. జగన్ ప్రకటన
ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని సంస్థలు తీవ్రంగా బలహీనపడ్డాయని ఆరోపిస్తూ, సుమారు ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో మరో పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తానని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి బుధవారం ప్రకటించారు. తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు, పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో ఆగ్రహం రోజురోజుకు పెరుగుతోందని రెడ్డి అన్నారు.
సుమారు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల తర్వాత తాము మరో పాదయాత్రను ప్రారంభిస్తాం. ప్రజల సమస్యల కోసం పోరాడటానికి నిరంతరం వారి మధ్యనే ఉంటాను. ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి ఐక్యంగా పనిచేయాలని పార్టీ కార్యకర్తలను కోరుతున్నానని జగన్ అన్నారు.
వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటన నేపథ్యంలో ఆ పాదయాత్ర 2027 మధ్యలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఎలాంటి నిజమైన ప్రయోజనాలను అందించడంలో విఫలమైందని విమర్శించారు. విద్యార్థులు, రైతులు, యువత, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, శాంతిభద్రతల వంటి రంగాలు సంక్షోభంలోకి నెట్టబడ్డాయని పేర్కొన్నారు.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లు, విద్యార్థి సంక్షేమ చెల్లింపులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అధ్వాన్న స్థితిలో ఉన్నాయని, ఉచిత ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ఉద్దేశించిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని బలహీనపరిచారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులకు అవసరమైన మద్దతు నిరాకరించబడిందని, శాంతిభద్రతల వ్యవస్థ కుప్పకూలిందని ఆయన అన్నారు.
108 అంబులెన్స్ సేవ వంటి అత్యవసర సేవలు కూడా నిస్సమర్థంగా మారాయని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రజలకు అండగా నిలుస్తుందని పునరుద్ఘాటిస్తూ, తాను వారానికి ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించారు.