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రైతులు వేధింపులకు గురువుతున్నారు.. అమరావతిలో జగన్ భేటీ
అమరావతి రాజధాని ప్రాంతానికి చెందిన రైతులు కొందరు, రాజధాని ప్రాజెక్టు కోసం తమ భూములను అప్పగించడానికి నిరాకరించినందుకు గాను వేధింపులకు గురవుతున్నారని ఆరోపిస్తూ, వారికి న్యాయపరమైన అండగా ఉంటామని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం హామీ ఇచ్చారు.
రైతుల బృందం ఒకటి తాడేపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జగన్ను కలిసి, కూటమి ప్రభుత్వం తమను వేధిస్తోందని ఫిర్యాదు చేసింది. వారిని ఉద్దేశించి జగన్ మాట్లాడుతూ, తమ భూములను అప్పగించకూడదని నిర్ణయించుకున్న రైతులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం అన్యాయమని అన్నారు.
గతంలో దాదాపు 50,000 ఎకరాల భూమిని సమీకరించినప్పటికీ, రాజధాని ప్రాంతంలో ఎటువంటి కార్యకలాపాలు జరగడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన అనుచరులకు లబ్ధి చేకూర్చే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం అమరావతిలో మరింత భూమిని సేకరించాలని చూస్తోందని జగన్ ఆరోపించారు.
బలమైన నౌకాశ్రయం, రహదారి, రైలు, విమాన అనుసంధాన సౌకర్యాలు ఉండటం వల్ల మావిగన్ అభివృద్ధి నమూనానే మరింత ఆచరణ సాధ్యమని పేర్కొంటూ, ఆయన ఆ నమూనాకు తన మద్దతును పునరుద్ఘాటించారు.
అమరావతి అభివృద్ధికి భారీ వ్యయం అవుతుందని, అలాగే అక్కడ కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రక్రియకు చాలా సమయం పడుతుందని ఆయన ఆరోపించారు. మరో సందర్భంలో, ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని బలహీనపరిచిందంటూ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని జగన్ విమర్శించారు.
నరసరావుపేట, గుంటూరుకు చెందిన వైద్యులు ఆయనను కలిసి, రాష్ట్రంలోని ఆరోగ్య రంగ పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ పథకం అమలులో ఉన్న లోపాల కారణంగా, పేద రోగులకు సకాలంలో చికిత్స అందడంపై ప్రభావం పడుతోందని వారు ఆరోపించారు.
రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
ప్రముఖ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ఫేమ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విశాఖపట్టణం జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మాస్టర్ కాళ్ళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసుల సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
'పెద్ది' చిత్రం టిక్కెట్ ధరల పెంపు - జీవో జారీ చేసిన సర్కారు
మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' చిత్రానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' చిత్రం సినిమా టిక్కెట్ ధరలను తాత్కాలికంగా పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సినిమా విడుదలకు ముందు చిత్ర బృందానికి పెద్ద ప్రోత్సాహం లభించినట్లయింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్.
చెర్రీతో సెల్ఫీ కోసం ఎగబడి జాన్వీ మీద పడ్డ అభిమాని, దూదిలా లేపేసిన చరణ్ బాడీగార్డ్, వీడియో
రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించి పెద్ది చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా విజయవాడలో జరిగిన ఈవెంట్లో మెగా అభిమాని పెద్దిలో చెర్రీ ఎలాగైతే జుట్టు పెంచుకుని పిలక వేసుకున్నాడో అచ్చం అలాగే జుట్టు ముడి వేసుకుని వచ్చాడు. ఈవెంట్ జరుగుతుండగా ఒక్కసారిగా రాంచరణ్ తో సెల్ఫీ కోసం అంటూ రివ్వుమంటూ చెర్రీ వైపుకి దూసుకువచ్చాడు. ఇది గమనించిన రామ్ చరణ్ బాడీ గార్డ్ కెవిన్ ఒక్క ఉదుటున అతడిని పట్టేసాడు. ఆ సమయంలో అక్కడ కూర్చున్న జాన్వీ కపూర్ పైన కాస్త వుంటే మీద పడిపోయేవాడే ఆ అభిమాని.
ఏదోరకంగా మెగాస్టార్ కుటుంబీకుల సినిమాలను ఆపాలని కక్ష కట్టారు, అందుకే తెలంగాణలో గొడవ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన కుటుంబీకులు నటించిన సినిమాలకు రిలీజ్ సమయంలో ఏదోరకంగా అడ్డంకులు సృష్టించి ఆపాలని దిల్ రాజు, శిరీష్లు ప్రయత్నిస్తున్నారని, 'మన శంకర వరప్రసాద్' రిలీజ్ సమయంలో కూడా విశాఖపట్నం ఏరియాలో ఆ సినిమాను ఆపాలని వారు కుట్రలు పన్నారని సీనియర్ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్ నట్టి కుమార్ ఆరోపించారు. మంగళవారం విశాఖపట్నం ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో నట్టి కుమార్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నంకు చెందిన గాయత్రీ దేవి ఫిలిమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బత్తుల సత్యనారాయణ(వైజాగ్ సతీష్)ను అడ్డం పెట్టుకుని, దిల్ రాజు, శిరీష్లు ఆ మధ్య చిరంజీవి చిత్రాన్ని ఆపాలనుకున్నారు.
Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయం
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.