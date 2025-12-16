Jagan: కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం-తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు: వైస్ జగన్ ట్వీట్
ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా తన పార్టీ చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చిన ఒక చారిత్రాత్మక, తిరుగులేని ప్రజా తీర్పు అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు.
ఈ సంతకాల సేకరణ ఉద్యమంలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల కేంద్రాల్లో సోమవారం భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించినట్లు జగన్ తెలిపారు. ఈ ఉద్యమంలో కోటి మందికి పైగా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నారని జగన్ చెప్పారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రకారం, ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వ నిర్ణయం రాష్ట్రంలో సరసమైన వైద్య విద్యను, ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంరక్షణను నాశనం చేస్తుందనే భయంతో సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముందుకు వచ్చారు.
ఈ పిటిషన్ ద్వారా ప్రజల సామూహిక గళం అత్యున్నత రాజ్యాంగ సంస్థకు, ఆ తర్వాత న్యాయస్థానాలకు చేరుతుందని జగన్ అన్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను ప్రైవేట్ శక్తులకు అప్పగించే ప్రయత్నంగా ఆయన అభివర్ణించిన దానికి వ్యతిరేకంగా గట్టిగా నిలబడినందుకు పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, వాలంటీర్లకు, ప్రజలకు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.