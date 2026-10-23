  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Jagan Challenges EC over Alleged Obstruction of YSRCP Candidates’ Nominations
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (17:45 IST)

నకిలీ నామినేషన్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం ప్రజాస్వామ్యమేనా?: జగన్ ప్రశ్న

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (17:45 IST)
google-news
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నిజమైన అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసేలా చూడాలని ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి శుక్రవారం ఎన్నికల సంఘానికి సవాల్ విసిరారు. 
 
శుక్రవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన జగన్, తమ పార్టీ అభ్యర్థుల పూర్తి జాబితాను, పార్టీ జారీ చేసిన ఏ, బి ఫారమ్‌లతో సహా ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పిస్తామని, అర్హులైన అభ్యర్థులు పోటీ చేసేలా చూడాలని కోరారు. తమ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగేలా చూసేందుకు, అవసరమైతే ఈ జాబితాను హైకోర్టు,  సుప్రీంకోర్టుల ముందు ఉంచడానికి తమ పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన జగన్, ఒకవేళ వారు నిజంగానే ప్రజల కోసం పనిచేసి ఉంటే, తమ విజయాలను ప్రజల ముందు ఉంచి ఓట్లు అడగాలని సూచించారు. అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకోవడం, ఆపై నకిలీ నామినేషన్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం ప్రజాస్వామ్యమేనా?.. అని ఆయన నిలదీశారు. 
 
ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా సాగేలా చూడాలని, నిజమైన అభ్యర్థులు పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించాలని ఆయన ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
నేర్చుకోండి, సాధన చేయండి, సర్టిఫికేషన్‌ పొందండి: ఎస్‌ఏపీ లెర్నింగ్ హబ్ స్టూడెంట్ ఎడిషన్‌

RC 17: ఆర్.సి. 17 కోసం రామ్ చరణ్ కొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారు !

RC 17: ఆర్.సి. 17 కోసం రామ్ చరణ్ కొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారు !గతంలో సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రంగస్థలం సినిమాలో చరణ్ తన సహజసిద్ధమైన, రఫ్ లుక్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇక మగధీర లో యోధుడిగా, ధృవ లో స్టైలిష్ పోలీస్ అధికారిగా, ఇటీవల పెద్ది లో గడ్డం, పొడవాటి జుట్టుతో కనిపించి తన పాత్రలకు తగ్గట్టుగా రూపాన్ని మార్చుకోవడంలో ఆయన ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు.

Sri Nandu: భిన్నమైన ద్రుక్పథంతో ముందుకు సాగుతున్న కథానాయకుడు శ్రీ నందు

Sri Nandu: భిన్నమైన ద్రుక్పథంతో ముందుకు సాగుతున్న కథానాయకుడు శ్రీ నందునటుడిగా, యాంకర్ గా, రచయితగా దర్శకుడిగా కూడా అనుభవం వున్న కథానాయకుడు శ్రీ నందు భిన్నమైన ఆలోచనతో సినిమారంగంలో ముందుకు సాగుతున్నారు. 100% Love, సవారి, దండోరా వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన నందు, ప్రస్తుతం ప్రధాన పాత్రలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ కొత్త తరహా కథలతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Fauji File No. #25: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ స్పెషల్ పర్సన్ గా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఫౌజీ పోస్టర్

Fauji File No. #25: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ స్పెషల్ పర్సన్ గా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఫౌజీ పోస్టర్భారతదేశం, జపాన్ ఇతర దేశాలలోని అభిమానులు ప్రభాస్ 47వ పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఆయనను భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్‌స్టార్ అని, అసలైన రెబెల్ స్టార్ అని కొనియాడారు. 'ఇక, ఫౌజీ' చిత్ర బృందం పాతకాలపు సైనిక దుస్తులలో ఉన్న ప్రభాస్ యొక్క ఆకట్టుకునే పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. 'డీక్లాసిఫైయింగ్ ఫైల్ నం: #25' వీడియో రివీల్‌ను టీజ్ చేసింది. అదే సమయంలో, 'స్పిరిట్', 'కల్కి 2898 ఏడీ' మరియు ఇతర చిత్రాల ఖాతాలు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు ప్రాజెక్ట్ అప్‌డేట్‌లను పంచుకున్నాయి.

NTR & Trivikram :ఎన్.టి.ఆర్. సినిమాపై అప్ డేట్ ఇచ్చిన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

NTR & Trivikram :ఎన్.టి.ఆర్. సినిమాపై అప్ డేట్ ఇచ్చిన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ఎన్.టి.ఆర్. తో దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సినిమా వుంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. చాలా కాలం గేప్ తీసుకున్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తాజా తన రాబోయే సినిమా గురించి అప్ డేట్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం వెంకటేష్ తో చేసిన ఆదర్శకుటుంబం.. హౌస్ నెం. 47 చిత్రం ఈనెల 30న విడుదల కాబోతోంది.

ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ సెరిట్ ఇకలేరు

ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ సెరిట్ ఇకలేరుప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు, ఎమ్మీ అవార్డు గ్రహీత టామ్ సెరిట్ ఇకలేరు. ఆయన వయసు 93 యేళ్లు. ఏలియన్, టాప్ గన్ వంటి ప్రఖ్యాత చిత్రాలతో ఆయన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. అయితే, అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచినట్టు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.