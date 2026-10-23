నకిలీ నామినేషన్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం ప్రజాస్వామ్యమేనా?: జగన్ ప్రశ్న
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నిజమైన అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసేలా చూడాలని ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి శుక్రవారం ఎన్నికల సంఘానికి సవాల్ విసిరారు.
శుక్రవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన జగన్, తమ పార్టీ అభ్యర్థుల పూర్తి జాబితాను, పార్టీ జారీ చేసిన ఏ, బి ఫారమ్లతో సహా ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పిస్తామని, అర్హులైన అభ్యర్థులు పోటీ చేసేలా చూడాలని కోరారు. తమ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగేలా చూసేందుకు, అవసరమైతే ఈ జాబితాను హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుల ముందు ఉంచడానికి తమ పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన జగన్, ఒకవేళ వారు నిజంగానే ప్రజల కోసం పనిచేసి ఉంటే, తమ విజయాలను ప్రజల ముందు ఉంచి ఓట్లు అడగాలని సూచించారు. అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకోవడం, ఆపై నకిలీ నామినేషన్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించడం ప్రజాస్వామ్యమేనా?.. అని ఆయన నిలదీశారు.
ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా సాగేలా చూడాలని, నిజమైన అభ్యర్థులు పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించాలని ఆయన ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు.