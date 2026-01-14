38 గుడిసెలు దగ్ధం.. లక్ష చెల్లించాలి.. కొత్త ఇళ్లు మంజూరు చేయాలి.. వైకాపా చీఫ్ జగన్
మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి, సోమవారం కాకినాడ జిల్లాలోని రౌతులపూడి మండలం సర్లంకపల్లి గ్రామంలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో 38 గుడిసెలు పూర్తిగా కాలిపోయాయని, సుమారు 120 మంది గ్రామస్తులు నిరాశ్రయులయ్యారని, తమ ప్రాథమిక వస్తువులను కూడా కోల్పోయారని ఆయన అన్నారు.
ఈ ఘటన అత్యంత బాధాకరమని పేర్కొన్న జగన్ మోహన్ రెడ్డి, మంటలు కార్చిచ్చులా వేగంగా వ్యాపించి, నిమిషాల వ్యవధిలోనే మొత్తం నివాస ప్రాంతాన్ని బూడిదగా మార్చేశాయని అన్నారు. ప్రభావిత కుటుంబాలకు తక్షణమే ఆశ్రయం, ఆహారం అందించాలని, ఏ ఒక్క బాధితుడు కూడా ఇబ్బందులకు గురికాకుండా చూడాలని జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
ప్రతి బాధిత కుటుంబానికి తక్షణమే లక్ష రూపాయల చొప్పున పరిహారం అందించాలని జగన్ డిమాండ్ చేశారు. ఇళ్లు కోల్పోయిన వారందరికీ కొత్త ఇళ్లు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. శాశ్వత గృహాలు నిర్మించి వారికి అప్పగించే వరకు బాధితులకు అవసరమైన వసతి, అన్ని నిత్యావసర సహాయాన్ని అందించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.