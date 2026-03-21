షర్మిల, ఆమె బిడ్డలకు జగన్ అన్యాయంగా ప్రవర్తించాడు.. వైఎస్ విజయమ్మ
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి సతీమణి వై.ఎస్. విజయలక్ష్మి, కుటుంబ ఆస్తుల విషయంలో ఎన్నడూ అధికారికంగా విభజన జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆస్తుల పంపిణీకి సంబంధించిన విషయాలలో తన కుమారుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి, తన సోదరి వై.ఎస్. షర్మిల పట్ల, ఆమె పిల్లల పట్ల అన్యాయంగా ప్రవర్తించారని ఆమె అన్నారు.
నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (ఎన్సిఎల్టి)లో కుటుంబ ఆస్తులపై కొనసాగుతున్న వివాదం నేపథ్యంలో,
కనీసం ఇప్పుడైనా జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన సోదరికి, ఆమె పిల్లలకు న్యాయం చేస్తారని విజయమ్మ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
కుటుంబ ఆస్తుల విషయంలో రాజీ కుదిరిందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్న ఆరోపణలను విజయమ్మ తిప్పికొట్టారు. ఆ వాదనలు తప్పుదోవ పట్టించేవి, నిజానికి దూరమైనవి అని ఆమె పేర్కొన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలైన తన సోదరి షర్మిలతో కుటుంబ ఆస్తుల పంపకం విషయంలో న్యాయ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.
2009 వరకు కుటుంబం ఆధీనంలో ఉన్న ఆస్తులన్నింటినీ ఉమ్మడి కుటుంబ ఆస్తులుగా పరిగణించారని విజయమ్మ పేర్కొన్నారు. వైఎస్ఆర్ మరణానంతరం కూడా ఈ ఆస్తులు అవిభక్తంగానే కొనసాగుతున్నాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
భవిష్యత్ పంపిణీకి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్గా మాత్రమే అవగాహన ఒప్పందం రూపొందించబడిందని, అయితే అది రిజిస్టర్ కాలేదని, చట్టబద్ధంగా అమలు కాలేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తన మనవళ్లకు ఆస్తులను సమానంగా పంచాలన్నదే వైఎస్ఆర్ ఉద్దేశమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అవగాహన ఒప్పందంలో షర్మిలకు అనుకూలంగా పేర్కొన్న ఆస్తులు, ఆ కేటాయింపులు ఆమెకు అర్హత ఉన్నదానికంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, చట్టబద్ధంగా ఆమెకే చెందుతాయి. సరస్వతి సిమెంట్, యలహంకలోని భూమి వంటి ఆస్తులు షర్మిలకే చెందుతాయని విజయమ్మ తెలిపారు.
షర్మిలకు ఇచ్చినట్లుగా వస్తున్న నిధులు కేవలం డివిడెండ్లు మాత్రమేనని, అసలు ఆస్తులలో వాటా కాదని విజయమ్మ స్పష్టం చేశారు. విజయమ్మ వివరణపై స్పందిస్తూ, వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డి, జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు అన్యాయమైనవి, బాధ కలిగించేవి అని అన్నారు.
తన కుమారుడిపై వస్తున్న వ్యాఖ్యల పట్ల ఆమె ఎందుకు ఆందోళన వ్యక్తం చేయకుండా, ఆయనకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ప్రచారానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. షర్మిల, ఆమె కుటుంబానికి అన్యాయం జరిగిందన్న ప్రచారాన్ని ఆయన విమర్శించారు. ఆమెను సమర్థించుకునే క్రమంలో జగన్ ప్రతిష్టను దిగజార్చడం సబబేనా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.