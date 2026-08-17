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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (10:06 IST)

అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు.. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తారో?

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (10:06 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ఆగస్టు 17న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఒక కీలకమైన రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఆయన అసెంబ్లీ బహిష్కరణను కొనసాగించాలా లేక సభకు తిరిగి వచ్చి సమస్యలను నేరుగా ప్రస్తావించాలా? ప్రస్తుతానికి, ప్రతిపక్ష నాయకుడి అంశంపై వైఎస్సార్‌సీపీ అసెంబ్లీకి దూరంగా ఉండాలని యోచిస్తోంది. 
 
అధికారికంగా ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా లేకపోవడంతో సభలో తన పాత్ర పరిమితంగా ఉంటుందని జగన్ స్పష్టం చేశారు. శాసన మండలిలో తమ ఎమ్మెల్సీలను ఉపయోగించుకుని, అసెంబ్లీ వెలుపల ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తాలని పార్టీ యోచిస్తోంది. 
 
ఇప్పుడు మెగా డీఎస్సీ వివాదం ఆ నిర్ణయానికి మరో కోణాన్ని జోడించింది. ఉపాధ్యాయుల నియామకాల ప్రక్రియను ప్రభుత్వం నిర్వహించిన తీరును ప్రశ్నిస్తూ, సీబీఐ విచారణకు డిమాండ్ చేస్తూ వైఎస్సార్‌సీపీ ఈ అంశాన్ని ఒక ప్రధాన సమస్యగా మార్చింది. జగన్ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్‌ను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. 
 
మరోవైపు, డీఎస్సీ ఆశావహులు, నిరుద్యోగ యువత చేస్తున్న నిరసనలకు పార్టీ మద్దతు తెలిపింది. దీనిపై ప్రభుత్వానికి తనదైన స్పందన ఉంది. డీఎస్సీ అంశంపై బహిరంగంగా చర్చకు రావాలని లోకేష్ జగన్‌కు సవాలు విసిరారు. తద్వారా సభలో ప్రభుత్వం ముందు తమ ఆరోపణలను ఉంచడానికి వైఎస్సార్‌సీపీకి అవకాశం కల్పించారు. అక్కడే అసెంబ్లీ ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుంది. 
 
జగన్ తిరిగి వస్తే, మంత్రులను ప్రశ్నించడానికి, డీఎస్సీ అంశాన్ని లేవనెత్తడానికి, వైఎస్సార్‌సీపీ వైఖరిని అధికారికంగా నమోదు చేయడానికి ఆయనకు ఒక ప్రత్యక్ష వేదిక లభిస్తుంది. ఆయన దూరంగా ఉంటే, పార్టీ తన నిరసనలను కొనసాగించి, ప్రతిపక్ష స్థావర సమస్యపై దృష్టిని కేంద్రీకరించగలదు. 
 
ఈ రెండు ఎంపికలలోనూ రాజకీయ లెక్కలు లేకపోలేదు. 175 మంది సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో వైఎస్సార్‌సీపీకి కేవలం 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారు, కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీ ప్రభావాన్ని కేవలం సంఖ్యలతో కొలవలేము. ఒక బలమైన అంశాన్ని సమర్థవంతంగా ప్రస్తావిస్తే, అది ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించగలదు. 
 
అదే సమయంలో, చాలా కాలం పాటు దూరంగా ఉండటం అంటే, ప్రభుత్వాన్ని నేరుగా ప్రశ్నించగల ఒక ముఖ్యమైన వేదికను వదులుకోవడమే. చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వానికి కూడా పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా ఉంది. అసెంబ్లీలోనూ, బయట ప్రతిపక్షాల ఆరోపణలకు సమాధానమిస్తూనే, తన శాసనసభ అజెండాను కొనసాగించగలదు. 
 
ఇది జగన్‌కు సరైనదా, తప్పా అనే సరళమైన సమాధానం కాకుండా, ఒక వ్యూహాన్ని ఎంచుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. వీధులు వైఎస్సార్‌సీపీకి నిరసనలు, ప్రజా సమీకరణ, విద్యార్థులు మరియు నిరుద్యోగ యువతతో ప్రత్యక్ష సంభాషణ వంటి అవకాశాలను అందిస్తాయి. ప్రభుత్వాన్ని ముఖాముఖిగా ప్రశ్నించి, తన వాదనలను అధికారికంగా నమోదు చేయడానికి అసెంబ్లీ జగన్‌కు ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.
 
వైఎస్సార్‌సీపీకి ప్రతిపక్ష స్థావర సమస్య ముఖ్యమైనదిగా మిగిలింది. అయితే, డీఎస్సీ వివాదం ఒక ప్రధాన రాజకీయ 
అంశంగా మారడంతో, అసెంబ్లీ బహిష్కరణ నిర్ణయంపై ఇప్పుడు పునరాలోచించాల్సిన అవసరం ఏర్పడవచ్చు. జగన్ అసెంబ్లీని ఎంచుకుంటారా లేక ప్రజాక్షేత్రంలో పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తారా అనే అంశం, వైకాపా తన తదుపరి రాజకీయ పోరాటాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తుందనే దానిని నిర్దేశించవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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