నేను అధికారంలో వున్న కాలంతో పోల్చితే.. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఎలా పెరిగాయంటే?
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాలనలో రాష్ట్రంలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
తన ఎక్స్ ఖాతాలో తాను అధికారంలో ఉన్న కాలంతో (2024) పోలిస్తే, ప్రస్తుతం (2026లో) నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఎలా పెరిగాయో వివరిస్తూ ఒక పట్టికను జత చేశారు.
బియ్యం ధర కిలోకు రూ.56 నుంచి రూ.95కి పెరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే, పామాయిల్ లీటరుకు రూ.85 నుంచి రూ.165కి, పొద్దుతిరుగుడు నూనె రూ.110 నుంచి రూ.189కి, ఉల్లిపాయలు కిలోకు రూ.15 నుంచి రూ.80కి, కందిపప్పు రూ.110 నుంచి రూ.180కి, చక్కెర రూ.30 నుంచి రూ.65కి, పాలు లీటరుకు రూ.44 నుంచి రూ.80కి పెరిగాయని, అలాగే గుడ్డు ధర కూడా రూ.4.50 నుంచి రూ.8కి చేరిందని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
వీటితో పాటు ఎల్పీజీ (ఎల్పీజీ) గ్యాస్, టమోటాలు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా పెరుగుతుండటంతో సామాన్య ప్రజలపై ఆర్థిక భారం మరింతగా పెరిగిందని జగన్ పేర్కొన్నారు.