ఆ జీతాలపై ఆధారపడటానికి వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు అంత పేదవాళ్లు కాదు
ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రతిపక్షం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఒకవైపు వైఎస్ జగన్ అసెంబ్లీకి హాజరు కావడం లేదు. మరోవైపు ఆయన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా సౌకర్యవంతంగా సమావేశాలకు గైర్హాజరవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, అసెంబ్లీకి హాజరుకాని ఎమ్మెల్యేల జీతాలు తగ్గించాలనే ఆలోచనను అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రతిపాదించారు.
సభలో తమ ప్రాథమిక విధులను నిర్వర్తించాలని జగన్కు, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు పదేపదే విజ్ఞప్తి చేసిన తర్వాత ఈ ప్రతిపాదన వచ్చింది. ఇంకా జాతీయ మీడియాతో జగన్ మాట్లాడుతూ.. వాళ్లు ఇచ్చే జీతాలపై ఆధారపడటానికి ఎవరూ అంత పేదవాళ్లు కాదు. వాళ్లు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకోనివ్వండి.. అని జగన్ అన్నారు.
మరోవైపు వైసీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరోసారి పాదయాత్ర చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఏలూరు నియోజకవర్గం వైసీపీ నేతలతో సమావేశం సందర్భంగా వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రపై కీలక ప్రకటన చేశారు.