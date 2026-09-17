రాష్ట్ర పోలీసులు ఎఫ్బీఐ తరహాలో ఫోజ్ కొడుతున్నారు.. వైఎస్ జగన్ ధ్వజం
అమెరికాకు చెందిన ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (ఎఫ్బీఐ)గా రాష్ట్ర పోలీసులు నటిస్తున్న విషయంపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై విమర్శలు గుప్పించారు.
చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో రెడ్ బుక్ పాలన ప్రపంచవ్యాప్తం అవుతోందన్నారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఎఫ్బీఐగా నటిస్తున్నారని, ఇది నకిలీ గుర్తింపు, దీంతో ప్రజాస్వామ్యానికి నిజమైన ముప్పు వుందని ఎక్స్ ద్వారా జగన్ తెలిపారు.
ఎక్స్ నుంచి నుండి పోస్టులను తొలగించాలని కోరుతూ మీ పోలీసు బలగం తమను తాము అమెరికా ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్గా చెప్పుకోవడం మన రాష్ట్ర, దేశ ప్రతిష్టను మసకబార్చే అత్యంత హేయమైన చర్య అని జగన్ ధ్వజమెత్తారు.
పోలీసు యూనిఫాం చట్టాన్ని కాపాడటానికి ఉద్దేశించబడింది, మీ రాజకీయ సెన్సార్షిప్ను అమలు చేయడానికి కాదని జగన్ మండిపడ్డారు. ఒక రాజకీయ తొలగింపు ఆపరేషన్లో విదేశీ దర్యాప్తు సంస్థ పేరును లాగడం ఆంధ్రప్రదేశ్ను అప్రతిష్టపాలు చేసిందని.. అది పోలీసు బలగాల విశ్వసనీయతను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని జగన్ మండిపడ్డారు.