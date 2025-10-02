Almatti Dam: ఆల్మట్టి ఎత్తు పెరుగుతుంటే చంద్రబాబు ఏం చేస్తున్నారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫైర్
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఎక్స్ ద్వారా సెప్టెంబర్ 16 న కర్ణాటక క్యాబినెట్ ఆల్మట్టి నిల్వను 519 మీటర్ల నుండి 524.256 మీటర్లకు పెంచడానికి ఆమోదం తెలిపింది. దీని సామర్థ్యాన్ని 129.72 టిఎంసి నుండి 279.72 టిఎంసికి 70,000 కోట్ల బడ్జెట్తో రెట్టింపు చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క నీటిపారుదల - తాగునీటి అవసరాలకు ఈ తీవ్రమైన ముప్పు ఉన్నప్పటికీ, రెండు వారాల తరువాత కూడా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చర్యలో కదిలించలేదు. మొత్తం ప్రాంతం బంజరును నీరు లేకుండా తిరిగే ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. మీరు రాష్ట్ర హక్కులను కాపాడలేకపోతే, ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఎందుకు వుండాలి.. అంటూ జగన్ ప్రశ్నించారు.
కర్ణాటక ప్రభుత్వం డ్యామ్ నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని భారీగా పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై మౌనం వహించడాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు. 1995-2004 మధ్య చంద్రబాబు అధికారంలో ఉన్న సమయంలోనే ఆల్మట్టి స్పిల్వే, గేట్ల నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయని, అప్పట్లో కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభావాన్ని ఉపయోగించకపోవడాన్ని జగన్ తీవ్రంగా విమర్శించారు.
కర్ణాటక మంత్రివర్గం సెప్టెంబర్ 16న ఆల్మట్టి ఎత్తును 524.256 మీటర్లకు పెంచేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం డ్యామ్ సామర్థ్యం 129.72 టీఎంసీలు కాగా, దాన్ని 279.72 టీఎంసీలకు పెంచే ప్రణాళికను చేపట్టింది. ఇందుకోసం రూ.70 వేల కోట్లు వెచ్చించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇలాంటి కీలక సమయంలో కేంద్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండే ప్రాధాన్యం ఉపయోగించుకుని, పనులు నిలిపివేయించేందుకు ఎందుకు ఒత్తిడి చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఎంపీల బలంపైనే కేంద్రం ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవడంలో అసమర్థత రాష్ట్రానికి తీరని నష్టాన్ని తెస్తుందన్నారు.
కృష్ణా జలాల వివాదంపై విచారిస్తున్న కృష్ణా జలాల పంపిణీ ట్రిబ్యునల్ (కేడబ్ల్యూడీటీ-2)లో రాష్ట్రం తరఫున వాదనలు బలహీనంగా ఉన్నాయని కూడా జగన్ విమర్శించారు.