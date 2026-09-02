మరికావలస గిరిజన పాఠశాల తరలింపు.. చంద్రబాబుపై జగన్ తీవ్ర విమర్శలు
విశాఖపట్నంలోని మరికవలస గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలను ఒక ప్రైవేట్ కోచింగ్ సంస్థ భాగస్వామ్యంతో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా మార్చాలన్న కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న వివాదాస్పద నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ వేడిని పెంచింది. ఈ నిర్ణయం కారణంగా విద్యా సంవత్సరం మధ్యలోనే వందలాది మంది గిరిజన విద్యార్థులను వేరే ప్రాంతానికి తరలించాల్సి వచ్చింది.
దీనిపై తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థి సంఘాలు, గిరిజన సంఘాల నుంచి తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి. నిరసన తెలుపుతున్న కుటుంబాలకు మద్దతు తెలిపేందుకు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పుష్ప శ్రీవాణితో సహా పలువురు ప్రతిపక్ష నాయకులు ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించడానికి ప్రయత్నించగా, పోలీసులు వారిని గృహనిర్బంధం చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈ పరిణామాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రభుత్వం యొక్క మానవతా దృక్పథం, ఆ విధానం వెనుక ఉన్న తర్కం, ప్రజాస్వామ్యయుత నిరసనలను అణచివేయడం వంటి అంశాలపై ఆయన ప్రశ్నలు సంధించారు.
పోలీసుల చర్యను తప్పుబడుతూ, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పుష్ప శ్రీవాణి పట్ల మీరు ఎలా అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తారు.. వారి గొంతుకను అణచివేయడానికి పోలీసు బలగాలను ఉపయోగించే స్థాయికి దిగజారిపోయారా? అన్ని చోట్లా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులను ఎందుకు గృహనిర్బంధం చేస్తున్నారు.. అని జగన్ ప్రశ్నించారు.
నిరాశ్రయులైన పిల్లల దుస్థితిని ప్రస్తావిస్తూ... విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, గిరిజన సంఘాలు నిరసనలు తెలుపుతున్నప్పటికీ, వారి అభ్యంతరాలను వినే ఓపిక కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. అసలు ఈ గిరిజన గురుకుల పాఠశాలను తరలించాల్సిన అవసరం ఏముంది?... విద్యావేత్త చుక్కా రామయ్య సలహాలతో డాక్టర్ వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో ప్రారంభమైన స్కూల్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వెనుక ఉన్న దూరదృష్టిని గుర్తుచేశారు.
జేఈఈ, నీట్ వంటి పోటీ పరీక్షలలో రాణించాలంటే, విద్యార్థులు కనీసం 8వ తరగతి నుండే బలమైన పునాదిని ఏర్పరచుకోవాలి. స్కూల్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం అదే కదా? నెల్లూరులోని కోట, ఇతర క్యాంపస్లలో 2,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఇలాంటి సమస్యలనే ఎదుర్కొంటున్నారని ప్రస్తావిస్తూ హెచ్చరించారు.
అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఉన్న నాలుగు గురుకులాల నుండి 2,000 మందికి పైగా విద్యార్థులను వేర్వేరు ప్రాంతాలకు తరలించి ఇబ్బందులకు గురిచేశారు. విద్యార్థుల జీవితాలు, భవిష్యత్తుతో మీరు ఇలా ఆడుకుంటారా... సమర్థవంతంగా నడుస్తున్న స్కూల్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వ్యవస్థను రద్దు చేయడాన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆపాలని, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన డిమాండ్లలో ఉన్నాయి.
అలాగే, మధ్యలో తరలించడం కాకుండా, ప్రభావితమైన పిల్లలు తమకు నచ్చిన చోట చదువు కొనసాగించేందుకు అనుమతించాలని తెలిపారు. గిరిజన మహిళా నాయకుల పట్ల అగౌరవంగా ప్రవర్తించినందుకు యంత్రాంగం క్షమాపణ చెప్పాలని, శాంతియుత నిరసనలను అణచివేయడానికి పోలీసు బలగాలను ఉపయోగించడం మానుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.
"చంద్రబాబు గారూ, మీ బాధ్యతారాహిత్యమైన నిర్ణయాలతో మీరు విద్యాశాఖను పూర్తిగా గందరగోళంలోకి నెట్టేస్తున్నారు... ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని సమీక్షించుకోవాలి, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల అభ్యంతరాలను వినాలి, అలాగే ఆ పిల్లలు తమకు నచ్చిన చోట చదువు కొనసాగించేందుకు అనుమతించాలి," అని జగన్ మోహన్ రెడ్డి అన్నారు.