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  4. Jagan Tells Party Leaders, Activists to Work for YSRC Victory in Local Body Polls
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (11:04 IST)

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలి.. జగన్ పిలుపు

Jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:04 IST)
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రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీకి ఘనవిజయం సాధించిపెట్టే లక్ష్యంతో పనిచేయాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పార్టీ నాయకులు,కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు.
 
బుధవారం తాడేపల్లిలో రాజమండ్రి రూరల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన స్థానిక సంస్థల నాయకులు, కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, కేవలం విజయం సాధించడమే ఏకైక లక్ష్యంగా అంకితభావంతో పనిచేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు.కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లోనూ విఫలమైందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రజలందరూ తాము మోసపోయామని భావిస్తున్నారని, శాంతిభద్రతల పరిస్థితి క్షీణిస్తోందని జగన్ అన్నారు. వెన్నుపోటు పొడిచిన కూటమి ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందని, చంద్రబాబు నాయుడు పాలనలో ఏ వర్గం ప్రజలూ సంతోషంగా లేరని జగన్ రెడ్డి అన్నారు.
 
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రజల తీర్పును తారుమారు చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం పోలీసు యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ శ్రేణులను హెచ్చరించిన ఆయన, ఏ సవాలునైనా ఎదుర్కోవడానికి, దృఢ సంకల్పంతో పోరాడటానికి సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు.
 
వచ్చే ఏడాది తాను పాదయాత్రను ప్రారంభిస్తానని, ఆ తర్వాత సాధారణ ఎన్నికలు జరుగుతాయని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందన్న పూర్తి విశ్వాసాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు.
 
ప్రజలతో నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ, ప్రతి సమస్యలోనూ వారికి అండగా నిలవాలని, అలాగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయం కోసం పూర్తి అంకితభావంతో పనిచేయాలని పార్టీ నాయకులు, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలను ఆయన కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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