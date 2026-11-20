బీజేపీకి ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి గుడ్బై... నేడు తుది నిర్ణయం
కడప జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పదవిని టీడీపీ కేటాయించడంపై జమ్మలమడుగు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశఆరు. కడప జడ్పీ పీఠాన్ని తమ పార్టీకికాకుండా టీడీపీకి కేటాయించడంపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశం కూటమి నేతల్లో అంతర్గత విభేదాలు వెలుగు చూశాయి. ఈ నిర్ణయంతో అసంతృప్తికి గురైన ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి తన శాసనసభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
ఈ తాజా పరిణామాలపై ఆదినారాయణ రెడ్డి శుక్రవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తాను కూటమి కోసం ఎంతో నిబద్ధతతో పని చేశానని చెప్పారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్ల జమ్మలమడుగు పరిధిలో 46 స్థానాలకుగాను 46 స్థానాల్లో విజయం సాధించామని గుర్తు చేశారు.
అయితే, రాత్రికి రాత్రే పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయంగా మార్పులు, చేర్పులు చేయాలనుకుంటే తనకు అర సెకన్ కూడా పట్టదని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ అంశంపై అధిష్టానంతో చర్చిస్తానని, తన తుది నిర్ణయాన్ని శనివారం ప్రకటిస్తానని ఆయన వెల్లడించారు.
గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ పదవిని తన సోదరుడు కుమారుడు డాక్టర్ చాదిపిరాళ్ళ రాజేశ్ రెడ్డికి కేటాయిస్తారని ఆశించారు. అయితే, అనూహ్యంగా వేరొకరికి కేటాయించడంతోఈ వివాదం మొదలైంది. మరోవైపు, ఆదినారాయణ రెడ్డిని బుజ్జగించే పనుల్లో బీజేపీ ఏపీ చీఫ్ మాధవ్, ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు నిమగ్నమైవున్నారు.