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  4. Jana Sena candidate Vangaveeti Radha Krishna has secured victory in the Vijayawada Mayor election
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (08:52 IST)

విజయవాడ మేయర్‌గా వంగవీటి రాధాకృష్ణ - భారీ ఆధిక్యంతో గెలుపు (Video)

vangaveeti radhakrishna
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (08:52 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు జరిగిన ఎన్నికల్లో జనసేన నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగవీటి రాధాకృష్ణ ఘన విజయం సాధించారు. కూటమి ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా మేయర్ పదవికి పోటీ చేసిన ఆయన తన సమీప ప్రత్యర్థి, వైసీపీ అభ్యర్థి రాయన భాగ్యలక్ష్మిపై 1,30,872 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు. ఈ విజయంతో విజయవాడ నూతన మేయర్‍‌గా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. తన పుట్టినరోజు నాడే ఈ అఖండ విజయం దక్కడం విశేషం.
 
మంగళవారం ఉదయం ప్రారంభమైన ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ బుధవారం తెల్లవారుజాము వరకు కొనసాగింది. తుది ఫలితాల ప్రకారం వంగవీటి రాధాకు 2,65,888 ఓట్లు పోలవగా, మాజీ మేయర్ అయిన భాగ్యలక్ష్మి 1,35,016 ఓట్లతో సరిపెట్టుకున్నారు. కాంగ్రెస్, వామపక్షాల మద్దతుతో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఏ.బి.వెంకటేశ్వరరావు 11,137 ఓట్లు మాత్రమే సాధించారు.
 
మేయర్ పదవితో పాటు, కార్పొరేషన్‌లోని డివిజన్లలోనూ కూటమి ఏకపక్ష విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఫలితాలు వెలువడిన 82 డివిజన్లకు గాను టీడీపీ - జనసేన - బీజేపీ కూటమి ఏకంగా 72 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. వైసీపీ కేవలం 8 డివిజన్లకే పరిమితమై ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. నగరంలోని మూడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో కూటమి అభ్యర్థులు 90 శాతానికి పైగా సీట్లలో గెలుపొందారు.
 
గతంలో కాంగ్రెస్, ప్రజారాజ్యం, వైసీపీ, టీడీపీలలో పనిచేసిన వంగవీటి రాధా అక్టోబరు 14వ తేదీన జనసేన పార్టీలో చేరారు. పొత్తులో భాగంగా జనసేనకు కేటాయించిన మేయర్ స్థానం నుంచి ఆయన పోటీ చేశారు. దివంగత నేత వంగవీటి మోహనరంగా వారసుడిగా ఆయనకు నగర రాజకీయాలతో బలమైన అనుబంధం ఉంది. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తాగునీటి కాలుష్యం, ముంపు సమస్యలు వంటి స్థానిక అంశాలపై దృష్టి సారించి, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. 
 
ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం నుంచే రాధా స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ఫలితాలు వెలువడుతున్న కొద్దీ మెజారిటీ పెరుగుతూ వచ్చింది. రాధా విజయం ఖరారు కావడంతో కూటమి శ్రేణులు సంబరాల్లో మునిగిపోయాయి. తుది ఫలితాల అనంతరం రిటర్నింగ్ అధికారి నుంచి వంగవీటి రాధా తన గెలుపు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందుకున్నారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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