కల్తీ జరిగిందనేది నూటికి నూరు శాతం నిజం.. లడ్డూ వివాదంపై చర్చ జరగాల్సిందే..
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి జంతువుల కొవ్వు నుండి తీసిన రసాయనాలతో తయారు చేసిన నెయ్యిని తిరుమలకు సరఫరా చేశారని జనసేన సర్వసభ్య సమావేశం స్పష్టంగా పేర్కొంది.
మంగళగిరిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అధ్యక్షతన జరిగిన పార్టీ సమావేశంలో ఆమోదించిన తీర్మానంలో, సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్ తన ఛార్జిషీట్లో ఆ నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు లేదని చెప్పలేదని పార్టీ పేర్కొంది. తీవ్రమైన దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడినప్పటికీ, తమకు క్లీన్ చిట్ లభించిందని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రచారం చేయడం దురదృష్టకరం.
కల్తీ నెయ్యి కొనుగోలు, సరఫరాకు ద్వారాలు తెరిచి, శ్రీవారి నిధుల నుండి రూ. 233 కోట్లు దోచుకుంది వైఎస్సార్సీపీనే అని ఆ పార్టీ పేర్కొంది. ఆలయ ధర్మకర్తలుగా ఉండాల్సిన వారే అనైతిక చర్యలకు పాల్పడటం అత్యంత సిగ్గుచేటు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో, నువ్వుల నూనె కంటే తక్కువ ధరకు నెయ్యిని సరఫరా చేశారు. అందులోని ప్రతి చుక్కా కల్తీ చేయబడింది. ఆవు పాలు, వెన్న లేకుండా నెయ్యిని తయారు చేయడం శాస్త్రవేత్తలకు కూడా సాధ్యం కాదు. అది కేవలం వైఎస్సార్సీపీకే సాధ్యం.
తీర్మానం ప్రకారం, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదం తయారీలో కల్తీ జరిగిందనేది నూటికి నూరు శాతం నిజం. రసాయనాలతో తయారు చేసిన పదార్థాన్ని నెయ్యిగా చూపించి, దానితో 20 కోట్ల లడ్డూలను తయారు చేసి ప్రసాదంగా విక్రయించారు. సీబీఐ నివేదిక ఈ తీవ్రమైన వాస్తవాలను స్పష్టంగా పేర్కొంది.
ఎన్డిడిబి ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా, తిరుమల లడ్డూ తయారీలో కల్తీ నెయ్యిని ఉపయోగించారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు. రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ విషయంపై సమగ్రంగా చర్చించాలని పార్టీ డిమాండ్ చేసింది.