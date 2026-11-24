గాజు గ్లాసు గుర్తుపై గెలిచి ఏం చేస్తున్నావ్? ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ను తరిమికొట్టిన ప్రజలు
రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్కు స్థానిక ప్రజలు చుక్కలు చూపించారు. తమ ప్రాంతంలోకి రావొద్దంటూ తరిమికొట్టారు. గాజు గ్లాసు గుర్తుపై ఇతరులకు ప్రచారం చేస్తావా అంటూ నిలదీశారు. పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థిని కాదని వేరొకరికి మద్దతుగా ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నియోజకవర్గంలోని చిట్వేల్ మండలం కొత్తపల్లిలో అరవ శ్రీధర్ను స్థానిక ప్రజలు నిలదీయడంతో ఆయన దిక్కుతోచని స్థితిలో నిల్చొండిపోయారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పార్టీ బలపరిచిన గుంటిపల్లి నాగమణికి కాకుండా, స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన పూరం రమణమ్మకు మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే ప్రచారం చేయడంతో స్థానిక మహిళా శ్రేణులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జనసేన పార్టీ తరపున గాజు గ్లాసు గుర్తుపై గెలిచిన మీరు ఇపుడు వేరొక అభ్యర్థికి ఎలా ప్రచారం చేస్తారంటూ నిలదీశారు. గత ఎన్నికల సమయంలోనూ పార్టీ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా కనీసం ప్రచారానికి కూడా రాలేదని, ఇపుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఓట్లు అడగటానికి వచ్చారని నిలదీశారు.
సొంత పార్టీ కార్యకర్తల నుంచి ఊహించని రీతిలో ప్రశ్నల వర్షం కురవడంతో ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ తీవ్ర ఇబ్బందికి గురయ్యారు. నిరసనకారులు ఆగ్రహం చూసిన అనంతరం ఈ వ్యవహారంలో తాను చేసింది తప్పేనని బహిరంగంగా అంగీకరించారు. ఈ ఘటనతో రైల్వే కోడూరులో కూడా జనసేన పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నట్టు వెల్లడైంది.