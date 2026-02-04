మహిళను లైంగికంగా వేధించారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్పై ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు మంగళవారం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. భారత్ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్)లోని సెక్షన్లు 318(2), 318(4), 88, 351(2) కింద పోలీసులు ఎమ్మెల్యేపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (ఎన్హెచ్ఆర్సి) ఆదేశాల మేరకు, కడప జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యేపై కేసు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. తన ఫిర్యాదుపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయకపోవడంతో ఆ మహిళ న్యాయం కోసం ఎన్హెచ్ఆర్సిని ఆశ్రయించారు.
గత వారం ఆమె, ఎమ్మెల్యే పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఏడాదికి పైగా తనను లైంగికంగా వేధించారని, గర్భస్రావం చేయించుకోవాలని బలవంతం చేశారని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా చెప్పబడుతున్న ఆ మహిళ, ఒక సెల్ఫీ వీడియోలో 2024లో శ్రీధర్ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన కొద్దికాలానికే ఈ వేధింపులు ప్రారంభమయ్యాయని పేర్కొన్నారు. తనను కారులో ఒక ఏకాంత ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ తనపై దాడి చేశారని ఆమె ఆరోపించారు.
గత ఏడాది కాలంలో తాను ఐదుసార్లు గర్భస్రావం చేయించుకున్నానని, ఎమ్మెల్యే తనను పదేపదే హింసించి, బెదిరించారని ఆమె ఆరోపించారు. తన భర్తకు ఫోన్ చేసి తనను విడాకులు ఇవ్వమని బలవంతం చేశారని కూడా ఆమె చెప్పారు.
అయితే, పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలోని పార్టీకి చెందిన ఆ ఎమ్మెల్యే, మహిళ చేసిన ఆరోపణలను ఖండించారు. తనపై తప్పుడు ప్రచారం, డీప్ఫేక్ వీడియోలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ మంగళవారం తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు జనసేన ఏర్పాటు చేసిన త్రిసభ్య కమిటీ ముందు హాజరయ్యారు. ప్యానెల్ ముందు హాజరైన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తాను కేసును ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు.
"నాపై ఎన్ని కేసులు పెట్టినా నేను ఎదుర్కొంటాను. వంద కేసులు పెట్టినా వాటిని ఎదుర్కోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను," అని ఆయన అన్నారు. శ్రీధర్ దీనిని పూర్తిగా వ్యక్తిగత విషయం అని పేర్కొంటూ, ఈ విషయంలో పార్టీని లాగవద్దని మీడియాను కోరారు.
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలోని జనసేన, ఒక మహిళ చేసిన ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు తమ నాయకులు టి. శివశంకర్, టి. రమాదేవి, టి.సి. వరుణ్లను త్రిసభ్య కమిటీ సభ్యులుగా నియమించింది.
టిడిపి నేతృత్వంలోని ఎన్డిఎ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్న జనసేన, తిరుపతి జిల్లాలోని రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన పార్టీ ఎమ్మెల్యేపై వచ్చిన ఆరోపణలకు సంబంధించిన మీడియా నివేదికలపై విచారణ జరపాలని కమిటీని కోరింది.
ఆ ఆరోపణలపై వివరణ ఇచ్చేందుకు ఏడు రోజుల్లోగా కమిటీ ముందు హాజరు కావాలని అది ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ను ఆదేశించింది. కమిటీ తన నివేదికను సమర్పించే వరకు పార్టీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని కూడా అతన్ని కోరింది.