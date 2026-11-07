ఓట్ల లెక్కింపునుకు ఒక్క రోజు ముందు జనసేన అభ్యర్థి మరణం.. అయినా గెలుపు
ఏపీలో జరుగుతున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో భాగంగా, శనివారం ఓట్ల లెక్కింపు సాగుతోంది. అయితే, తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం ధుమంతునిగూడెంలో జనసేన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన గారపాటి దివ్య(28) గుండెపోటుతో శుక్రవారం మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. శనివారం జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో సమీప ప్రత్యర్థిపై 350 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. డిగ్రీ పూర్తిచేసిన దివ్యకు శ్రీనివాస్తో ప్రేమ వివాహం జరిగింది. వీరికి ఐదేళ్లు, 3 నెలల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులున్నారు.
గురువారం పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఓటేసిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఆమెకు గ్యాస్ట్రిక్ నొప్పి రావటంతో దేవరపల్లిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. మెరుగైన వైద్యం నిమిత్తం రాజమండ్రికి తరలించారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండటంతో ఇంటికి తీసుకొచ్చారు. శుక్రవారం ఉదయం మళ్లీ నొప్పి రావటంతో రాజమహేంద్రవరం తీసుకెళ్లగా గుండెపోటుతో ఆమె మృతిచెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి విస్తృతంగా ప్రచారం చేసిన దివ్య.. గెలుపొందిన ఆనందం పంచుకోకుండానే కన్నుమూసిందని పలువురు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.