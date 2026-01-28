వారం రోజులు డెడ్లైన్.. అరవ శ్రీధర్పై విచారణకు కమిటీ వేసిన జనసేన
రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్పై ఒక మహిళ చేసిన లైంగిక ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు జనసేన పార్టీ ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలోని ముగ్గురు సభ్యులు టి. శివశంకర్, టి. రమాదేవి, టి.సి. వరుణ్ ఈ ఆరోపణలపై విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పిస్తారని పార్టీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై వివరణ ఇచ్చేందుకు శ్రీధర్ ఏడు రోజుల్లోగా కమిటీ ముందు హాజరు కావాలి. నివేదికను పరిశీలించిన తర్వాత పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చేవరకు శ్రీధర్ పార్టీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలి.
కాగా, రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని వీడియోలో అదే నియోజకవర్గానికి చెందిన మహిళ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. శ్రీధర్ తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశారని చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే ఆమె కొన్ని ప్రైవేట్ వీడియోలను కూడా విడుదల చేసింది.
తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై ఎమ్మెల్యే స్పందించారు. కొంతమంది తనను టార్గెట్ చేసి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని.. మహిళ చేసిన ఆరోపణలపై కోర్టులో బదులిస్తానన్నారు.