స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం జనసేన కసరత్తు.. క్లీన్ స్వీప్కు రంగం సిద్ధం
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం జనసేన పార్టీ సన్నాహాలను ముమ్మరం చేసింది. వంద శాతం విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఆ పార్టీ, పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు అయిన సెప్టెంబర్ 2న అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో తమ యువజన విభాగాన్ని ప్రారంభించాలని యోచిస్తోంది.
పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి, జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతూ, పార్టీ 30 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసిందని, నియోజకవర్గం, మండలం, గ్రామ స్థాయిలలో సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు.
నియోజకవర్గాల వారీగా వ్యూహాలను రూపొందించాలని, వాటి బలాబలాలను అంచనా వేయాలని, కార్యకర్తలతో సంప్రదించి, వివరణాత్మక నివేదికలను పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి సమర్పించాలని ఆయన కమిటీలను ఆదేశించారు.
రాష్ట్ర, జిల్లా, నియోజకవర్గ స్థాయిలలో సమన్వయ కమిటీలు పనిచేస్తాయని, కూటమి భాగస్వాములు కలిసి పనిచేస్తారని ఆయన చెప్పారు. రిజర్వేషన్లు, స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, పార్టీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రారంభమవుతుంది.
2021 ఎన్నికల సమయంలో జనసేన అభ్యర్థులు అధికార యంత్రాంగం దుర్వినియోగం, అవకతవకలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, రెండు జెడ్పీటీసీ, 182 ఎంపీటీసీ, 1,209 సర్పంచ్, 4,456 వార్డు సభ్యుల స్థానాలను గెలుచుకున్నారని మనోహర్ గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన దాదాపు 1,000 మంది అభ్యర్థులను సత్కరిస్తామని ఆయన అన్నారు. దేశమే ప్రథమం అనే నినాదంతో కొత్త యువజన విభాగం యువ నాయకత్వాన్ని గుర్తించి, ప్రోత్సహిస్తుందని ఆయన చెప్పారు.
2029 కోసం సంస్థను బలోపేతం చేయాలని, సానుకూల సోషల్ మీడియా ప్రచారాల ద్వారా సంకీర్ణ ప్రభుత్వ విజయాలను ప్రముఖంగా చూపాలని, కూటమి ఐక్యతను కాపాడుకోవాలని ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలను కోరారు.