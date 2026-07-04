స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేన అదరగొడుతుంది.. పోలవరం ఎమ్మెల్యే
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ బలమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తుందని ఆ పార్టీకి చెందిన పోలవరం ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు శుక్రవారం ధీమా వ్యక్తం చేశారు; అలాగే, పార్టీ అభ్యర్థులను తానే స్వయంగా ఎంపిక చేస్తానని ఆయన ప్రకటించారు.
జంగారెడ్డిగూడెంలోని ప్రధాన రహదారిపై తన వాహనం పైకెక్కి మద్దతుదారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, తాను ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తారని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ తన అభ్యర్థి గెలవకపోతే తన పేరు మార్చుకుంటానని ఆయన సవాల్ విసిరారు.
ఆయన ప్రసంగం సాగుతున్న సమయంలో రహదారిపై ట్రాఫిక్ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయింది. తన నియోజకవర్గంలో గిరిజనేతరుల నాయకత్వ ప్రభావంపై కూడా ఎమ్మెల్యే విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ ప్రాంతంలో 'దొరల' ఆధిపత్యంగా ఆయన అభివర్ణించిన ఆ పద్ధతిని అంతం చేయడానికి తాను కట్టుబడి ఉన్నానని స్పష్టం చేశారు.
Jyothi Poorvaj : ఏంజెలీనా జోలిని తలపించేలా కిల్లర్... జ్యోతి పూర్వజ్ లుక్స్
జ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సెన్సేషనల్ సై ఫై థ్రిల్లర్ మూవీ "కిల్లర్". మనీష్ గిలాడా, చంద్రకాంత్ కొల్లు, విశాల్ రాజ్, అర్చన అనంత్, గౌతమ్ చక్రధర్ కొప్పిశెట్టి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ఏయూ అండ్ ఐ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై పూర్వాజ్ , పద్మనాభ రెడ్డి.ఎ. నిర్మిస్తున్నారు. ఉర్వీశ్ పూర్వజ్ సమర్పకులు. పూర్వాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్స్ సహా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ త్వరలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.
Prithviraj : బ్యాంక్ ఉద్యోగిగా బ్యాంకు దోపిడీ చేసి ఐ, నోబడీ అంటోన్న పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్
మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిలో సినిమాలు చేస్తుంటారు. రాజమౌళి- మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న ప్రఖ్యాత చిత్రం ‘వారణాసి’ లో కూడా ఆయన ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘ఐ, నోబడీ’. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రానికి మంచి క్రేజ్ ఉండడంతో, ఈ నెల 9 న పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు నిర్మాతలు.
M. M. Keeravani: ఎం. ఎం.కీరవాణి తో ఇష్టమైన పాటలు పంచుకున్న అభిమానులు
సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి పూర్తి పేరు కోడూరి మరకతమణి కీరవాణి. నేడు ఆయన పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెలువడుతున్నాయి. సంగీత స్వరకర్త, గాయకుడు, గీత రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా ఈటీవీలో పాడుతా తీయగా వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ, ప్రతిభ వున్న గాయనీ గాయకులకు తన సినిమాలలో తన ప్రోగ్రామ్ లలో అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన టీమ్ ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేశారు.
Trisha: త్రిష నటించిన జననాయకుడు కంటే విశ్వంభర విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది !
కాగా, మెగాస్టార్ చిరంజీవితో నటించిన విశ్వంభర సినిమా కూడా ఏడాదికిపైగా విడుదల కావాల్సి వున్నా విడుదల చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చిత్ర టీమ్ అభిమానులకు స్కూప్ అందించింది. ఈ చిత్ర కథ సత్యలోకం అనే లోకానికి సంబంధించినది కనుక అందుకు తగిన డి.ఐ. వర్క్ వల్ల ఆలస్యమయిందని చిత్ర నిర్మాతలు వెల్లడించారు. జానపద చిత్రం తరహాలో దర్శకుడు వశిష్ట తెరకెక్కించారు.
కామాఖ్య నుంచి హార్ట్ ఫుల్ మెలోడీ ఏముందో ఏమో సాంగ్ రిలీజ్
సమైరా, సముద్రఖని, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో అభినయ కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న థ్రిల్లింగ్ 'కామాఖ్య'. మై ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్ PVT LTD బ్యానర్ పై వడ్డేపల్లి శ్రీ వాణీనాథ్, యశ్వంత్ రాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ఏముందో ఏమో సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు.