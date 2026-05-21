  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Janasena Did Not Ask for Jagan to Be Jailed; Professor Nageshwar Unconditionally Retracts Remarks
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (00:05 IST)

జగన్‌ను జైలులో పెట్టండని జనసేన చెప్పలేదు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ భేషరతుగా వ్యాఖ్యల ఉపసంహరణ

K Nageswar
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 21 May 2026 (23:57 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (00:05 IST)
google-news
జనసేన అధినేత, రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఇద్దరూ కలిసి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సమావేశమయ్యారు. ఆ సందర్భంలో అమిత్ షాతో జరిగిన అంతర్గత సమావేశంలో జనసేనాని మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయమని అన్నట్లు తమకు తెలిసిందంటూ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర రెండు రోజుల క్రితం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అంతేకాదు... జగన్ మోహన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయాలని కోరితే... ఆయన సుదీర్ఘకాల మిత్రుడనీ, ఆయనతో పెట్టుకోవద్దంటూ అమిత్ షా జనసేనానికి సూచించారని తనకు విశ్వసనీయ వ్యక్తుల ద్వారా తెలిసిందంటూ వెల్లడించారు.
 
దీనితో జనసేన-తెదేపా నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. జనసేన నాయకులు కొన్నిచోట్ల కేసులు కూడా పెట్టారు. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతూ... తాము అమిత్ షాతో కలిసి రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం తప్ప మరే విషయం మాట్లాడలేదని చెప్పారు. అలాగే కేంద్ర హోంమంత్రిని కలిసినవారిలో పవన్ గారూ, నేనూ తప్ప మూడో మనిషి ఎవరూ లేరన్నారు. జనసేనకు అసలు కోర్ కమిటీయే లేదని, అలాంటప్పుడు నాగేశ్వర్ గారు ఇలా ఎలా అవాస్తవాలను మాట్లాడతారంటూ మండిపడ్డారు.
 
24 గంటల్లోపు పూర్తి ఆధారాలను చూపించకపోతే భేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేసారు. దీనితో నాగేశ్వర్ వెనక్కి తగ్గారు. నాదెండ్ల గారు అడిగినట్లుగా తను భేషరతు క్షమాపణలు చెబుతున్నాననీ, తనకు విశ్వసనీయులు చెప్పినదాన్ని నమ్మి అలా మాట్లాడాననీ, అందులో వాస్తవాలు ఏమిటన్నది నేను తెలుసుకోవాల్సి వుంది కనుక క్షమాపణ చెబుతున్నట్లు మీడియాలోని ఓ ఛానల్‌తో మాట్లాడుతూ చెప్పుకొచ్చారు.
About Writer
ఐవీఆర్

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలు

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలుకన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్‌ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్‌తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్‌లో రిలాక్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.

Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు

Charan: డ్రైవింగ్ త్రూ పెద్ది మెమరీస్ పంచుకున్న రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబురామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ముంబైలో రిలీజ్ వేడుక జరిగింది. మిగిలిన ప్రాంతాలలో వరుసగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రచారాన్ని జరపనున్నారు. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్, దర్శకుడు బుజ్జిబాబు సానా కారులో ప్రయాణిస్తూ తమ షూటింగ్ లో విశేషాలను తెలియజేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీ

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీమైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులువడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్‌, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Chiru 158: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రం

Chiru 158: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రంమెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' సంచలనాత్మక మాస్ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ ద్వయం మరో భారీ ప్రాజెక్ట్‌ - #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత వెంకట్ కె నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లో పలు భారీ ప్రాజెక్టులను అందించిన తర్వాత, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారి తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది.