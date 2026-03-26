సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో జనసేన ఎమ్మెల్యే.. రూ.12లక్షలు స్వాహా.. అక్కడ ఏటీఎంలో డ్రా చేశారు..
సైబర్ వలలో జనసేన ఎమ్మెల్యే చిక్కుకున్నారు. ఏపీకే అనే ఫైల్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా జనసేన ఎమ్మెల్యే సి. బలరాజు రూ. 12 లక్షలు కోల్పోయారు. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఒక సైబర్ మోసం కేసును నమోదు చేశారని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్చి 6న ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
బలరాజు తెలియకుండానే ఒక మోసపూరిత లింక్ను యాక్సెస్ చేయడంతో, ఆయన బ్యాంకు ఖాతా నుండి అనధికార లావాదేవీలు జరిగాయి. దీనితో ఆయన నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ఫ్ లైన్ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు నమోదు చేశారు.
పోలవరం నియోజకవర్గ జనసేన ఎమ్మెల్యే సి. బాలరాజు, రోడ్డు రవాణా శాఖ (ఆర్టీఏ) చలానాగా వున్న ఒక హానికరమైన ఆండ్రాయిడ్ ప్యాకేజ్ కిట్ ఫైల్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా రూ. 12 లక్షలు కోల్పోవడంతో కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు.
తదుపరి దర్యాప్తు నిమిత్తం ఈ ఫిర్యాదును మార్చి 21న స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు పంపినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, పోలీసులు బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 318(4), ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 66డీ కింద కేసు నమోదు చేసి, ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను పరిశీలించగా, విత్డ్రా చేసిన మొత్తం పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఒక ఏటీఎం ద్వారా తీసినట్లు గుర్తించారు.
ఈ సైబర్ మోసం వెనుక అంతర్జాతీయ సంబంధాలు కలిగిన ఒక ముఠా హస్తం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నామని ఆ అధికారి తెలిపారు.