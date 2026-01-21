ఏపీ నుంచి నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు.. జనసేనకు, బీజేపీకి ఎన్ని స్థానాలు?
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు జూన్ నాటికి ఖాళీ కానున్నాయి. పదవీ విరమణ చేయనున్న సభ్యులలో ముగ్గురు వైఎస్సార్సీపీకి చెందినవారు కాగా, ఒకరు టీడీపీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఇది ఎన్నికలకు ముందు కొత్త రాజకీయ ప్రకంపనలకు దారితీస్తోంది.
వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన అల్లా అయోధ్య రామిరెడ్డి, పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, పరిమళ్ నత్వానీల పదవీకాలం జూన్ 21, 2026న ముగుస్తుంది. గత డిసెంబర్లో జరిగిన ఉప ఎన్నికలో టీడీపీ టికెట్పై గెలిచిన సనా సతీష్ పదవీకాలం కూడా జూన్లో ముగుస్తుంది.
అసెంబ్లీలో పార్టీల ప్రస్తుత బలం ఆధారంగా, కూటమి అన్ని నాలుగు స్థానాలను గెలుచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. దీంతో జనసేనకు ఎట్టకేలకు తొలి రాజ్యసభ ఎంపీ స్థానం లభిస్తుందనే అంచనాలు పెరిగాయి. పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన స్థానాన్ని పారిశ్రామికవేత్త లింగమనేని రమేష్కు కేటాయించవచ్చని బలమైన ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇది నిజమైతే, రాజకీయ వర్గాలలో చాలామంది ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుగా భావిస్తున్నారు. చాలామంది నాయకులు సంవత్సరాలుగా పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి పనిచేశారు. పార్టీ కోసం సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన కార్యకర్తల కంటే ఒక పారిశ్రామికవేత్తను ఎంచుకోవడం, అది కూడా జనసేనకు మొదటి రాజ్యసభ స్థానం అయినప్పుడు, ప్రతికూల సందేశాన్ని పంపవచ్చు. పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటికే తన సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాయకులకు పలు పదవులు ఇవ్వడంపై విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
నాగబాబును ఎమ్మెల్సీ చేసినందుకు కూడా ఆయనపై విమర్శలు వచ్చాయి. నాగబాబు క్యాబినెట్ మంత్రి కూడా కావచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్, లింగమనేని రమేష్కు సంబంధించిన గత వివాదం కూడా ఉంది. ఈ చరిత్ర రాజ్యసభ ఎన్నికల ప్రక్రియ సమయంలో ప్రతిపక్షానికి ఆయుధంగా మారవచ్చు.
అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు అలైన్మెంట్ మార్చినప్పుడు లింగమనేని రమేష్ లబ్ధి పొందారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ గతంలో ఆరోపించింది. ఈ విషయంలో మౌనంగా ఉన్నందుకు ప్రతిఫలంగా పవన్ కళ్యాణ్కు సుమారు రూ.6 కోట్ల విలువైన భూమిని తక్కువ ధరకు లభించిందని వారు ఆరోపించారు.
ఆ ఆరోపణల ప్రకారం, జనసేన మంగళగిరి కార్యాలయం అదే భూమిలో నిర్మించబడింది. ఇప్పుడు రమేష్ను నామినేట్ చేస్తే, అది పాత వివాదాలను తిరిగి తెరపైకి తెచ్చి, ప్రతిపక్షానికి అనవసరమైన ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చవచ్చు. ఈ స్థానానికి పవన్ కళ్యాణ్ కాపుయేతర సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక సామాన్య నాయకుడిని ఎంచుకోవడం తెలివైన పని అని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
ఇటువంటి చర్య పార్టీ ప్రతిష్టను బలోపేతం చేయడంతో పాటు అంతర్గత, బాహ్య విమర్శలను నివారించగలదు. నాలుగు స్థానాల్లో రెండు బీజేపీకి దక్కవచ్చని కూడా పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ అది జరిగితే, బీజేపీకి ఇప్పటికే దాని ప్రస్తుత బలానికి మించి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి రెండు రాజ్యసభ స్థానాలు ఉన్నందున అది అన్యాయమని విమర్శకులు వాదిస్తున్నారు.
సీట్ల కేటాయింపు నిర్ణయాలపై చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ దృఢంగా నిలబడతారా లేదా అనేది రాబోయే వారాల్లో తేలుతుంది. ఇప్పుడు తీసుకునే నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలిక రాజకీయ పరిణామాలకు దారితీయవచ్చు.